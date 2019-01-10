İller arası köpek transferleri sürüyor: İYİ Parti ile AKP’li belediyeler karşı karşıya geldi

AKP'li Eskişehir’in Mihalgazi Belediyesi ile MHP'li Bilecik’in Söğüt ilçesi arasında 'başı boş köpek' tartışması başladı. Vatandaşlar, Mihalgazi Belediyesi'nin araçlarından inen köpekler, cep telefonlarıyla görüntüledi.İYİ Parti'li Söğüt Belediyesi "Köpekleri ölüme terk ettiler" derken AKP'li Mihalgazi Belediyesi ise "Köpekleri bırakmadık. Onlar kaçtı." savunması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'ne 8 sokak köpeği bırakılmıştı. Bir anda ortaya çıkan köpeklerin nereden geldiklerine dair muamma köpeklere takılı olan çipler sayesinde yanıt bulmuş, hayvanların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kimliklendirildiğini tespit edilmişti.

Benzer bir olay da Bilecik ile Eskişehir illeri arasında yaşandı. Bilecik’in Söğüt ilçesindeki çiftçiler, AKP’li Eskişehir Mihalgazi Belediyesi’nin resmi aracıyla 15-20 kadar köpeğin boş araziye bırakılma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

-13 DERECE SOĞUKTA BIRAKILDILAR

Bilecik Söğüt ilçesinde yaşanan olayda, traktörü ile tarlaya giden bir çiftçi Mihalgazi Belediyesine ait 26 FU 357 plakalı resmi aracın 15-20 kadar köpeği araziye bıraktığını fark etti. -13 derecelik soğukta hayvanların boş araziye bırakıldığını gören çiftçi cep telefonuyla yaşananları görüntüledi.

SÖĞÜT BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

İYİ Parti’li Söğüt Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi; “Saat 15:10 dolaylarında duyarlı bir vatandaşımızın video ve fotoğraf çekerek bizimle paylaşması neticesinde Mihalgazi Belediyesi’ne ait 26 FU 357 plakalı resmi araçtan 15-20 kadar köpeğin ilçemiz sınırları içerisine bırakıldığını öğrendik. Ekiplerimiz mağdur ve aç durumdaki köpeklerin beslenmesini gerçekleştirmiş, hasta durumda olan bir köpeği de bulunduğu yerden alarak tedavisine başlamıştır. 5199 Sayılı yasa ile men edilmiş olan bu uygulama aynı zamanda kamu vicdanına da aykırıdır. Şöyle ki, bırakıldıkları Borcak yol ayrımı mevkisi gece -13 derecelere inen, kar ve tipinin olduğu ortamda bu mağdur köpeklerin yaşaması imkansız olduğu halde vahşi doğaya terk edilmesi etik bir davranış değildir. Kaldı ki, bahse konu araç yolun buz tutması nedeniyle ilçemiz merkezine bırakma niyeti ile geldiği anlaşılmış fakat araçla ilerleyemeyince köpekleri vahşi doğa ortamına terk etmişlerdir. Tarım ve Orman Bakanlığı nezrinde gerekli ihbar ve resmi prosedürler gerçekleştirilecektir.”

ARAÇTAN KAÇMIŞLAR!

AKP'li Mihalgazi Belediye yetkilileri ise iddiaları yalanladı. Köpekleri Söğüt ilçesine terk etmediklerini savunan belediye yetkilileri; ilçede toplanan başıboş köpeklerin tedavi için Odunpazarı belediyesine götürüldüğü sırada belediyenin aracının kar nedeniyle yolda kaldığını ve araç sürücüsünün tekerleklere zincir taktığı sırada açık kalan kapıdan köpeklerin dışarıya çıktığı savundular.

Yetkililer; araç sürücüsünün köpekleri yakalamak istediği sırada ise köpeklerin saldırısına uğraması üzerine sürücünün olay yerinden ayrılmak zorunda kaldığını ve yüzden de hakkında soruşturma başlatıldığı duyurdular.