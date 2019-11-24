İmamdı daire başkanı oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler daha önce, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AKP’li Burhan Sakallı’yı, seçimleri kaybetmesinin ardından kendine danışman, iki dönem Aybastı ilçe belediye başkanlığı yapan ancak 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyen eski Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ı Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı yapmıştı. Atamalarına devam eden Başkan Güler, bu kez de cami imamını daire başkanı yaptı.

ESKİ SENDİKA BAŞKANI

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’ndeki Soya Camisi’nde imam olarak görev yaparken Hilmi Güler tarafından İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı yapılan Bekir Karakış’ın Türk Diyanet Vakfı Sendikası’nın Ordu il temsilciliğinin kurucusu ve 3 dönem başkanlığını yaptığı da biliniyor. Karakış, 2017 yılı mart ayında “Üyesi bulunduğum sendika da yaşanan iç çekişmeler ve benlik kavgaları sendikayı bitirme noktasına getirmiş ve üyeler arasındaki kardeşliği bozmuştur” diyerek istifa etmişti.