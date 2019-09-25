İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme

Çaycuma’ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi’nde cami imamı olarak görev yapan E.A., iddiaya göre, cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara ‘Siccin 4’ isimli korku filmini izletti. Çocukların korktuklarını belirten aileler, imama tepki gösterdi. Kendilerinin bile bu tür korku filmlerini izlemekten çekindiğini belirten aileler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddiasıyla İlçe Müftülüğüne şikayette bulundu.

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.’yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı.

İLÇE MÜFTÜSÜ: SORUŞTURMA AÇMAYACAĞIZ

İmam E.A.’nın kendisine iftira atıldığını, filmi kendi izletmediğini söylediğini anlatan müftü Ermiş, “Hocamız ile de görüştük. İftira atıldığını söylüyor. Fotoğraflar bize de ulaştı. Ancak muhtar ve beraberindeki yakınları, olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini, yanlarında kendi çocukları olduğunu söylediler. Din görevlilerimiz her zaman bu tür konularda dikkatli olmalıdırlar. Kendisini bu konuda uyardık. Şu an soruşturma açmadık” dedi. DHA