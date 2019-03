İmamoğlu 102 günlük seçim maratonunu tamamladı: Çok güzel olacak, başaracağız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmalarının final mitingini Beşiktaş’ta yaptı. İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye başkan adayı Rıza Akpolat ile CHP milletvekilleri eşlik etti. Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce vatandaş, İmamoğlu ve Akpolat’a sevgi gösterilerinde bulundu. Mitingde ilk konuşmayı Akpolat yaptı.

“İSTANBUL SOKAKLARINDA SU GİBİ AKTIM”

”Ekrem Başkan”, ”İstanbul’un umudu İmamoğlu” tezahüratlarıyla platforma çıkan İmamoğlu, yaklaşık 10 bin kişilik coşkulu bir kalabalığa hitap etti. 102 gündür İstanbul’un sokaklarında ”su gibi” aktığını belirten İmamoğlu, ”Boşluk bırakmamaya çalıştım. Herkese ulaşmaya, herkese dokunmaya çalıştım. Ne mutlu bana ki, bu gün geldiğimiz noktada nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz. Kimsenin kalbini kırmadık. Ama olur ya bir vatandaşımızın kalbi burkulmuştur, o vatandaşım beni duysun özür diliyorum. Çünkü ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum” dedi.

“BİLİYORSAM TOPA VURURUM BİLMİYORSAM VURMAM”

”İlk günden bugüne bu kentin çocuklarına bir söz verdim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: ”Hep beraber bu sözü tutacağız. Çocuklarla ilgili çok şey anlattık. Ben, İstanbul’da tam da Beşiktaş’taki çocuğumuzla Sultangazi’deki çocuğumuzu bu kentte eşit koşullarda yetiştirmeye geliyorum. Hepinizin huzurunda İstanbullular’a söz veriyorum. Ben bu kentin çocuklarını eşitlemeye gelyorum. Bu şehirde hiçbir çocuk, İstanbul’da, hiçbirimizin gördüğü koşullarda olmayacak. Gençler için çalışacağım. Ben, yapmacık olarak ‘Pub-g’ oynamalar vesaireler yapmayacağım. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam. Ben, uydurma iş yapmam. Gençlerin ‘Ekrem ağabeyi’ olacağım. Gençler için üreteceğim. Çocuklara dönük iyi şeyler yaparsanız, ülkenin geleceği teminat altındadır. Aynı şekilde gençlerin bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. Dünya kenti İstanbul’da dışa beyin göçü olmayacak, İstanbul’da üretecekler. Gençlerin özelliklerinden faydalanacağız, gençlerle dünyaya açılan bir pencere olacağız, onun için gençlerin Ekrem ağabeyi olmaya söz veriyorum. Bu şehir, gerçekten çocuk dostu, gerçekten kadın dostu olacak.

“NE SAVAŞI YA SEÇİME GİDİYORUZ”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin ”Yolumuz ilim-irfan, insan sevgisi yolu” sözünü kendilerine ilke edindiklerini kaydeden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Şimdi konuşanlara bakın. Neyini konuşacağım? Birileri, güzel söz söylese de burada ben de onu size söylesem. Üzülüyorum. Konuşmuyorum zaten. Şunu söyleyeyim. Beni beğeniyor, aramızda kalsın. Sözlerinden anlıyorum ki, bana oy verebilir. Oy konusu Allah’la kul arasında. Ne derse desin inanmayın, bana oy verebilir. Hani insan sevdiğine takılırmış ya. Dayandı dayandı son 2-3 gün dayanamadı artık. Beşiktaş’ı kastederek kaymak tabakası, doğru söylüyor. Ama bu kardeşiniz göreceksiniz İstanbul’un 39 ilçesini de kaymak tabakası yapacak. Bu şehrin her tarafını eşitlersek, 80 kişilik sınıflarda insanları okutmazsak bu şehrin parkları, çevresi, her yeri dünya güzel bir ilçe olursa, o zaman İstanbul’un tadına doyum olmaz. Kendimize alan çevirip diğer taraflarda ne olursa olsun diyenlerden değiliz. Bu şehir çevre dostu olacak. Bu kente özeni insana saygıyı biz bu şehre yaşatacağız. Bu şehirde emekte karşılığını bulacak. İşsiz bir İstanbul olmayacak. Biz gençlerimizi, ne yapacağını bilmeyen gençler değil, ne yapacağını bilen gençler haline getireceğiz. İBB’yi devir aldığımızda, bu belediyede çalışanlar olabilir burada, emek harcayan herkes bizim başımızın üstünde olacak. Dün bir toplantı yapmışlar, oraya bir ekran koymuşlar, aklı kıt yöneticiler oraya yazmışlar, ‘Son İstiklal Savaşı’mız!’ Ne savaşı ya. Seçime gidiyoruz. İBB’de çalışan binlerce kardeşim de ‘Ekrem Başkanları’nı bekliyor. Üretmek için, İstanbullu’lar için beni bekliyor. Çalışıyor görünüp para alanlar varsa, şimdiden gitsin.”

“İSTANBUL İÇİN SEFERBERLİK”

İstanbul için, dolayısıyla da Türkiye için seferberlik başlatacakları ifade eden İmamoğlu, “İstanbul seferberlik sürecine giriyor. Bunun adı çevre, kalkınma, duyarlılık, kadın dostu, çocuk dostu seferberliği. En önemlisi, insanlık seferberliği. Biz, bu şehirde tekrar birbiriyle kucaklaşan milletin evlatları olacağız. 16 milyonluk şehir çalışırsa Türkiye çalışır. 16 milyonluk bu şehir mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Onun için İstanbullu hemşerilerimiz olarak birbirimizle dayanışma içinde sadece İstanbul için değil Türkiye içinde çalışacağız. İstanbul mutlu olursa, Türkiye mutlu olur” dedi

”HERKESE TEŞEKKÜRLER”

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, bir teşekkür listesi sundu: ”Bana bu yolu açan çok değerli partime, CHP’ye çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Bu konuda karar alan partimin tüm örgütüne, il başkanıma, yöneticilerine, ilçe başkanlarıma, aday arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Elbette ittifak partimiz olan İYİ Parti ve Genel Başkanı Sayın Meral Akşaner’e çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin her sokağını gezerken, benimle beraber olan emekçilere, yanımda çalışan insanlara, beni, her ne kadar bloke altında olsa da her ne kadar bizi göstermemeye çalışsalar da burada benimle olan basın mensubu arkadaşlarıma, hepsine teşekkür ediyorum. Beni, ilçe ilçe gezip dolaşırken yalnız bırakmayan emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ben, bu şehirde dolaşırken, beni gelip görmeye çalışan o mini minnacık çocuklara çok teşekkür ediyorum. Kadınlara, erkeklere, gençlere, İstanbul gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin tüm insanlarına çok teşekkür ediyorum.”

“PIRIL PIRIL BİR GÜN OLACAK”

”İnşallah yarın yeni bir başlangıç olacak” diyen İmamoğlu, sözlerini, ”İnşallah yarın demokrasinin yeniden filizlendiği pırıl pırıl bir gün olacak. Kendinizden emin olun. Yaptıklarınızı, sadece kendiniz için değil, 16 milyon insan için yaptığınızı asla unutmayın. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Göreceksiniz, çok güzel olacak. Başaracağız” şeklinde noktaladı. İmamoğlu, mitingin ardından gazetecilerle birlikte Beşiktaş’tan tekneye bindi. Gazetecilerle bol bol boğaz manzaralı fotoğraflar çektiren İmamoğlu, seçim stresinden uzak birkaç saat geçirmiş oldu. Fotoğraf çekimi sırasında renkli anlar yaşandı.