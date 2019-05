İmamoğlu, 19 Mayıs’ın 100’ncü yılında Samsun’da gençlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bulunduğu Samsun mesaisinde gün içinde 2 kez gittiği Atakum’a, 3’ncü defa gençler için gitti. Salonu hınca hınç dolduran gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu ve İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

”Mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver” sloganı eşliğinde konuşmasına başlayan İmamoğlu, siyaset yapmak isteyen gençlere, ”Yarınlarda siyaset yapmak istediğiniz siyasi partilerin varlığını istiyorsanız, hangi parti olduğu önemli değil, bu demokrasi mücadelesine destek olmalısınız. Bu, bir seçimin meşruluğunu yok etme çabasına karşı verilen bir mücadele olacaktır. Aynı zamanda, siyasi partilerin varlığı ve yokluğu mücadelesidir. Türkiye’de, siyasi ortaların, hak ve özgürlüklerle aynı paralelde yürümesi adına bir yaşam hayal ediyorsak, bu seçimin sadece İBB seçimi değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesi olduğunu unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir ama üzerine demokrasi inşa edilmeseydi, tek başına cumhuriyetin bir anlamı olmazdı. İkisi bir arada çok güzel” dedi.

”MUTLAK SÖZ SAHİBİ OLMALISINIZ”

Türkiye’nin genç nüfusun yoğun olduğu bir ülke olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ”Bu kadar yeni nesil yetişen bir şehirde, bir ülkede mutlak söz sahibi olmalısınız. Söz sahibi olmak, sadece siyaset yapmak anlamına gelmiyor. İyi bir öğrenci olmak, iyi bir meslek sahibi olmak, olduğunuz mesleği en iyi şekilde yapmak da bu sürecin en önemli, en değerli aşamalarıdır” diye konuştu.

Seçim sürecinde en önemli desteği çocuklardan, annelerden ve gençlerden aldığını vurgulayan İmamoğlu, yaşadıklarından örnekler vererek bu kesimlerle kurduğu güçlü bağı katılımcılarla paylaştı.

ÇOCUKLAR…

“İnanılmaz bir destek. Diyeceksiniz ki çocukların oy hakkı var mı? Seçim otobüsünün önünü kesen bir erkek çocuğu, babasının elinden çekerek, otobüsün kapısını açtırarak bana sarıldı. Birbirimize sarıldık. Baba, hiçbir şey diyemiyor. Çocuğu ne diyorsa onu yapıyor. Seçim oldu, bitti. Bir süre sonra, Beyoğlu’nda karşılaştık o çocuğun babasıyla. Çocuğunu hatırlayıp, hatırlamadığımı sordu. ”Hatırlıyorum” dedim. Otobüsün önünü kesmişti ve özel bir andı. Baba, ”Ben, X partiliyim” dedi. Çocuğu, 31 Mart günü, babasıyla oy kullanmaya gitmiş. Yasak olmasına rağmen kabine de girmiş ve babasına, ”Benim yanımda Ekrem İmamoğlu’na oy vereceksin” demiş ve oyu verdirmiş. Çocukların yüreği inanılmaz. Sanki, geleceği hissediyor, gelecekle ilgili umut, ışık ve umut istiyor. Ben, o çocuklara moral verebilmişsem ne mutlu bana.

ANNELER…

– Annelerin yüreği inanılmaz. Bu annelerin yaşı ama 20 ama 95, fark etmiyor. Belki izlemişsinizdir. Bir anne, oturmuş koltuğa TV izliyor. Muhtemelen 85-90 yaşında. Elinde TV kumandası. Kızı hem çekiyor hem de annesiyle konuşuyor. ”Anne” diyor, ”Sen, şimdi benden anneler günü hediyesi istemiyor musun?” Anne, ”Yok, istemiyorum” diyor. Kızı, ”Ne yapacağım” diyor. Anne, ”Bana alacağın hediyenin parasını, kampanyasına yolla” diyor. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bu da annelerin geleceği hissetmesi, çocuklarının geleceğiyle ilgili duygularının, tereddütlerinin giderilmesiyle ilgili bir konu. İçgüdüsel bir şey.

GENÇLER…

İnanılmaz. Çok sahiplendiler. Siyaset üstü sahiplendiler. Gençler, Türkiye’nin her yerinden yürekten destek olmak için çaba içerisindeler. Bunu, yürekten yaşıyorum. Gençlerin bu heyecanı, bu ülkenin geleceğine dair demokrasinin ne kadar önemli olduğunun da bir işareti. Türkiye’nin geleceğinde, buradaki hiçbir genç, dönüp bir kişiden talimat almak istemez. Çünkü her gencin çok önemli fikirleri var. Gençlerin bu yüreklerini, bağımsızlıklarını, özgürlüklerini ve özgün hallerini, yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı ne olursa olsun, Türkiye’ye değer katacak bir şekilde sürece katılmaları gerekmektedir. Bunun zeminini hazırlamak adına gençler artık kendilerini ortaya koymuştur. Bu seçimim kahramanı gençler olacak. (Bu sırada, ”Trabzon burada, Başkanının yanında” sloganını attı. İmamoğlu, ”Trabzon’)a geleceğim, anlaşıldı” yanıtını verdi.) Hani bir genç, birkaç kilometre koşup dedi ya; ”Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak.” Tam da bu. Kesinlikle her şey çok güzel olacak.”

GENÇLERLE ”AİLE RESMİ”

Kılıçdaroğlu da yaptığı kısa konuşmada, demokrasiyi güçlü kılmanın gençlerin elinde olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi sadece ve sadece bu ülkenin gençlerine emanet etmiştir. Bu ülkenin demokrat gençleri, hangi görüşten olurlarsa olsun, belli konularda ortak payda oluşturmalı. Nedir bu? Cumhuriyet’tir, demokrasiye sahip çıkmaktır, yönetici kadrosunda olan kişinin harcadığı her kuruşun hesabını milletine vermektir, kul hakkı yememektir. Bir kul hakkı yenmiştir. O kul hakkını İstanbullular, Ekrem İmamoğlu’na yeniden teslim edecektir” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet, konuşmaların sonunda gençlerin arasına karışarak ”aile resmi” çektirdi. Heyet, daha sonra Atakum Belediye’nin halk iftarına katılarak oruçlarını açtı.