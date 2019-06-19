İmamoğlu: 4-5 gün TV izlemeyin, çünkü ben çıkmayacağım!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler ve Şişli’deki etkinliklerinin ardından Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu’na geçti.

İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle dernek binasına giremedi. Bir anda mitinge dönüşen toplantı, seçim otobüsünün üzerine taşındı. İlk konuşmayı, Karakoçan Dernekler Federasyonu Başkanı Abdulaziz Akyol yaptı. Ardından mikrofonu alan İmamoğlu, ”Üsküdar Bulgurlu’dayız. Tabii niyetimiz Karakoçanlılar Derneği’ni ziyaretti. Başkanımız sağ olsun, samimi bir buluşma hazırlamışlar ama çok yoğun bir katılım oldu. Minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

”KOMİK DURUMA DÜŞENLER VAR”

”Bu şehre huzur getireceğiz” diyen İmamoğlu, ”Bu şehirde yıllardır hakim olan partizanlığı söküp atacağız. Hak, hukuk ve adalet arayışına hep birlikte eşlik edeceğiz. Adil bir şehir olacağız. Bu şehrin insanlarıyla yönetmeye geliyoruz bu şehri. Bu yeni dönem, pazartesi itibariyle inanılmaz bir mutluluk verecek size. Birileri sağda solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak, bana laf yetiştirecek, yok diyecek yayındı, oydu buydu diyecek. Gülün, geçin.

Mümkünse, Pazar günü akşamına kadar televizyon falan da izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten TV’lere. İzlemeye de gerek yok zaten 4-5 gün. Şundan dolayı. Çok kötü cümleler kuruyorlar. Komik duruma düşenler var, görüyorum. Onun için sizlere tavsiyem, kalan 4 gün içerisinde çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim.

İnsanların bu sürece aldanmalarını engelleyelim. Oyları değişmeyebilir ama gönüllerini alalım. Hiç kimse oylarından dolayı bizim rakibimiz değil. Biz, milletçe biriz. Onlar, ne kadar bölerse bölsün, biz tam tersiniz yapacağız. Kollarımız geniş. Kucakladıkça kucaklayacağız” şeklinde konuştu.