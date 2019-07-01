İmamoğlu: 4 yaşına kadar çocuğu olan anneler ücretsiz yolculuk yapacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. 1 saat 10 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Cağaloğlu'ndaki valilik binasında ayrılan İmamoğlu, Gülhane durağından Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na bindi. Vatandaşlarla birlikte ayakta yolculuk eden İmamoğlu, yolcularla fotoğraf çektirdi. Ulaşım ile ilgili sorunları yerinde tespit etmenin çok önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu, 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere ücretsiz yolculuk hakkı verilmesi konusunun da bu ay İBB Meclisi'nde gündeme taşınacağını söyledi. Vatandaşlar İmamoğlu'na Taksim Meydanı'nda beton görüntüsünden şikayet edince “Taksim'in tümüyle ilgileneceğiz” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NA ESNAFTAN YOĞUN İLGİ

İmamoğlu daha sonra Laleli durağında inip Saraçhane'deki İBB binasına yürüyerek gitti. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, başkanlık binası önünde de kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi veren İmamoğlu İstanbul'u konuştuklarını belirterek “Güzel verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul’a, güzel hizmetleri, iş birliğiyle yaparız. Valimiz, bizler, kurumlar, kuruluşlar hep beraber, iş birliğiyle seferberlik sürecini başlattığımızı söyledik” dedi.

YARDIM KARTLARI KULLANIMA AÇILDI

Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nden sosyal yardım kartı kullanan vatandaşlara gönderilen kartların kapatıldığına ilişkin soruya İmamoğlu “Bu haberi alır almaz, hafta sonu arkadaşlarımızla görüştük. Hemen, hızlıca cumartesi sabahı bununla ilgili bir toplantı yaptık. Düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına ilişkin mesajlar iletildi. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece bir teknik sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Giderildi. Kartlar kullanıma açık” dedi. İmamoğlu, Soysal Hizmetler Müdürlüğü'nden gönderilen mesajlarla ilgili talimatın bilgisi dahilinde olmadığını ifade ederek konunun incelendiğini söyledi.

MAKAM ARACI SAYILARINI TESPİT EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığının milletvekilleri ve belediye başkanlarına verdiği çakarlı araç kullanımına son verilmesi talimatı hakkında da şunları söyledi:“Olumlu değerlendiririm. Türkiye’nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi, önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna dikkat çekiliyor olması, elbette doğru. Ancak devletin her aşamasında ve kademesinde buna fark edilir düzeyde, değişmesi lazım. Hiç kimsenin, hiç birimizin ‘mış’ gibi yapmaması lazım. Bu manada bizim zaten bir hazırlığımız var. Protokol ya da makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde düzen oluşturacağız. Kaldı ki, fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız. Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam etse. Bu normalleşmenin de bir parçası.”

İSRAFI TANIMLAYACAK BİR DURUM DEĞİL

Köprülere asılan İmamoğlu afişlerinin maliyeti ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir” dedi. İmamoğlu, 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi bir takım mecralarda afiş asıldığını kaydetti. İmamoğlu “Özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımızı birinci boyutu hak olmadan haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira vali bey başkanlık yapıyordu. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamaları ile İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için her kuruşunu her lirasını bu şehrin hangi konuda olursa olsun lehine çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

TRAFİK ÖNLEMLERİ DEVREYE GİRİYOR

2. köprüdeki tamirat ve yaz tarifesine geçilmesi nedeniyle İstanbul ulaşımında yaşanan yoğunlukla ilgili tedbirlerin devreye sokulacağını duyuran İmamoğlu “Araçlarla ilgili ve 2. Köprü'nün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak. Bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık. Bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da gözleyeceğiz. Bu yaz döneminde turist sayısında yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönük rakamlara göre çok daha fazlasını bekliyoruz bu yaz ve sonbahara doğru. Yaz döneminin de turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız” dedi.

YENİLİKÇİ KADROLARIMIZ VAR

İstifa eden İBB Genel Sekreteri ve 7 yardımcısı temas kurup kurmadığına ilişkin soru üzerine de İmamoğlu şunları kaydetti: “Temasımız oldu. Bugün (pazartesi) davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı. Tahmin ediyorum ki ya tamamı ya büyük kısmı burada yok. Biz davetimizi yaptık. İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İstifa eden de var. Bundan sonra biz işimizi bakacağız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi, görüşmelerini devam edecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilmelerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kısım, genelgeyle ilgili sorun çıkar çıkmaz yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelirlerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamla yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalarını bekliyorum.”