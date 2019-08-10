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İmamoğlu açıkladı! Avrupa’nın en büyüğü olacak

İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen çalışmayla binanın bir bölümünün Avrupa'daki en büyük kütüphanelerden birine dönüştürüleceği belirtildi.

21:26 -
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İmamoğlu açıkladı! Avrupa’nın en büyüğü olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi İstanbul’un Fatih ilçesi Saraçhane semtindeki İBB binası içinde bir kütüphane kurulacağını açıklamıştı.

Kütüphane projesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Saraçhane'deki İBB binamızda Avrupa'nın en büyük kütüphane ve çalışma alanının oluşturulması için çalışmalara başladık. İstanbul'un en özel noktasını artık kitap okuyan, araştırma yapan, çalışan gençler kullanacak. Şehir yönetimi ile kütüphaneyi bir araya getireceğiz” dedi.

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Son güncelleme: android-time 21:27 10.08.2019
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