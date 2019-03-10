İmamoğlu Ailesi kahvaltı sofrasında

‘Desteğinizi istiyorum'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Küçükçekmece'deydi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu'na, partisinin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi de eşlik etti. Seçim otobüsünden halka seslenen İmamoğlu, ‘'Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olun. Sadece oy vermek yetmiyor. Çevrenizdeki herkese bizi anlatın. Sizlerle iş birliği içinde olacağım. Bir demokrasi masası kuracağım. Böylece hatamızı en aza indireceğiz'' dedi.