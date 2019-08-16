İmamoğlu: Allah bu ülkeyi yönetenlere ‘Hacı Bektaş terbiyesi’ versin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'ne geldi. İmamoğlu'na Hacıbektaş ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti. Kapadokya Havalimanı'ndan Hacıbektaş'a geçen İmamoğlu, ilçede coşkuyla karşılandı. Hacı Bektaş Veli Müzesi girişinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içen İmamoğlu, vatandaşlar tarafından adeta “sevgi çemberine” alındı.

DUA İSTEDİ, DUA ETTİ…

İmamoğlu, vatandaşlardan kendisi için dua etmelerini istedi. İmamoğlu ve beraberindeki belediye başkanları, Hacı Bektaş Veli'nin kabri başında dua etti. Türbeyi gezen İmamoğlu, Horasan Erenleri'nin mezarlarının bulunduğu alanda duayı da ihmal etmede. Vatandaşların İmamoğlu'na ilgisi türbede de devam ederken, duygusal anlar yaşandı. İmamoğlu, türbeden ve müze alanından yaşanan izdiham nedeniyle zorlukla ayrılabildi.



“ZORLUKLARIN AŞILMASI İÇİN YARDIMCI OLACAĞIZ”

İmamoğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok'u makamında ziyaret etti. İmamoğlu ve Altıok, kameraların karşısına geçerek, birer konuşma yaptı. İmamoğlu'na ilçelerini ziyareti nedeniyle teşekkür eden Yoldaş, “Sayın Başkanımız, zaten uzun süredir Hacıbektaş gündemindeydi. Acil sorunlarımız var. Büyük problemlerimiz var ama hep birlikte bu problemleri aşacağımıza inanıyorum. Ekrem Başkanım zaten söz vermişti. Hacıbektaş'ı çok seviyor” dedi.

Hacıbektaş İlçesi'nin manevi önemine dikkat çeken İmamoğlu da, “Belediye başkanımız, bu güzel şehrin, bu güzel ilçenin tüm maneviyatını en hassas bir şekilde taşımak, göstermek, hissettirmek zorunda. Bu zorluğu aşması için biz de onun yanında olacağız” diye konuştu. Yıllardır Hacı Bektaş etkinliklerine katıldığını belirten İmamoğlu, yaşanan zorlukların, eksikliklerin farkında olduğunu ve bundan üzüntü duyduğunu vurguladı. İmamoğlu, “Biz, böyle hassas bir noktanın, çok üst seviyede geliştirilmesi ve korunması konusunda kararlıyız. Elbette Mart ayında seçim neticelenseydi, bugüne dair bazı şeyleri yapabilme fırsatlarımız olurdu; ama ne yazık ki ülkenin gündemi biraz seçimle boğuldu” diye konuştu.

“HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ”

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde, İBB olarak Hacıbektaş'ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için her türlü yardımı yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu, İstanbul'un, hatta Türkiye'nin bu güzel ve kadim topraklara borcudur. Bunu en iyi şekilde yapabilmek adına, ben iyi biliyorum ki İstanbul'daki belediye başkanlarımız olsun, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız olsun birebir bu sürecin içinde olacaklar. Bunları konuştuk, konuşuyoruz. Hatta bu ayın sonuna doğru İstanbul'da 11 büyükşehir belediye başkanıyla yapacağımız toplantıda da ana gündemlerden birisi olarak Hacıbektaş'ın düzenlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi olacak. Atamız'ın 100 yıl önce ziyaret ettiği ve kurtuluş mücadelemizin en önemli noktalarından olan Hacıbektaş'ı en modern şekliyle inşa etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Yani biz bu manevi yere geldiğimizde, tüm maneviyatımızla burayı yaşarken, tüm dünyadan gelecek konuklarımızı burada ağırlarken yüzümüzün kızaracağı tek bir noktasının olmasını istemiyoruz. Bu yönüyle yola çıktığımızı belirtiyorum. Bu güzel günde bu güzel buluşma anında, tekrar Hacı Bektaş Veli gibi bizi koruyan, bizi bu topraklarda bir arada tutan tüm felsefe ve değerlerin varlığından dolayı şükran duyuyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu topraklarda oluşan bu vicdan ve bu ahlak her ne olursa olsun bizi koruyor. Onun için minnet duygularımı tekrar belirtiyorum. Başkanımıza başarılar diliyorum. Bir yıl sonra buraya geldiğimizde yüz akımızla gezmek istiyoruz.”

VATANDAŞLARA BALKONDAN SESLENDİ

İmamoğlu, belediye binası balkonuna çıkarak vatandaşları selamladı. İmamoğlu, yaptığı kısa konuşmada, “Hacıbektaş'ı sizlere yakışır hale getireceğiz. İnşallah bu ülkeyi yöneten herkese Allah, Hacı Bektaş terbiyesi verir” dedi.