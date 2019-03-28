Son dakika: Ekrem İmamoğlu’ndan flaş anket açıklaması!

İYİ Parti ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, anketlerde önde çıktığını belirterek HDP seçmeniyle ‘olağanüstü iletişimleri' olduğunu ifade etti…

Seçilirse Taksim Meydanı'na yeni bir proje hazırlayacağını belirten İmamoğlu, Gezi Parkı'nın da korunacağını dile getirdi. İmamoğlu, ‘beton denizi' Taksim Meydanı'nın kimliksizleştiğini belirterek yönetime gelir gelmez İstanbul'u temsil eden bir meydan yapılacağını söyledi.

YILDIRIM’IN SURİYELİLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın “Suriyeliler huzuru bozarsa tutar göndeririz, kusura bakmasın” sözlerini ‘anlamsız ve kampanya dili' diye tanımlayan İmamoğlu, Suriye'de barışın tesisi için çaba harcayacağını, buradaki insanlara vatanlarına dönmeyi anlatacağını, buna zemin hazırlanacağını ifade etti.

‘İSTANBULLU HEMŞERİLERİME İLK SONUÇLARI İNŞALLAH BİZ AÇIKLAYACAĞIZ'

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Esra Yalçınalp'a konuşan İmamoğlu, seçim güvenliğiyle ilgili, teknik ve hukuki altyapılarına güvendiğini belirterek şöyle devam etti;

“İnsanlar sandıklarının başında bekleyecek ya da okullarının önünde bekleyecek, sonuçların sağlıklı bir biçimde ilçe seçime gitmesini sağlayacak. Ama şu anda hiçbir kaygı duymasınlar. İstanbullu hemşerilerime inşallah ilk sonuçları biz açıklayacağız.”

İmamoğlu, anketlere dair de şöyle konuştu: “Tam beklediğimiz gibi. Özellikle son dönemde, ben sahada nasıl bir karma yapıyı görüyorsam anketlere yansımış durumda, iyi durumdayız. Biz kesinlikle öndeyiz. Başka anketler de var elimizde, kendilerine yaptırdıkları anketleri de görüyoruz.”