İmamoğlu: Beni geçmişim üzerinden lekeleme çabası içinde olan sert duvara toslar

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Kale Holding Kurucusu Sadık Özgür’ün Ataköy 5.Kısım Camii’de kılınan cenaze namazına katıldı. Özgür’ün ailesine taziye dileklerini ileten İmamoğlu, namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını vatandaşların yoğun ilgisi altında yanıtladı.

“CAHİL İNSANLAR KOLTUKLARI İŞGAL EDEBİLİYOR”

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kamuoyunda İmamoğlu’na yönelik tepki çeken sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Şunu da unutmasın suçlamaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun dedesi İstiklal Savaşı gazisidir. O istiklal savaşı gazinin üç kardeşi de muhtelif savaşlarda şehit düşmüş insanlardır. Bunları görmezden gelerek bir seçim kazanmak uğruna bu karalama yaparak bir ilin tümünü kapsayan bir ifadede bulunmasına karşılık bizim söylediğimiz çok değil az bile.” sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu, bunu açıklamanın bile kendisi için bir zül olduğunu belirterek, “Koray Aydın’a teşekkür ederim. Benim sülalemi ailemi, herkes tanır bilir. İnsanların geçmişi üzerinden siyaset yapıp bundan fayda elde edecek zavallılara ben gülüyorum sadece. Onlar zavallı. Cahil insanlar ama bazen cahil insanlar koltukları işgal edebiliyorlar. ‘Ben 25 senedir belediye başkanlığı yapıyorum’ diyebilir. Ama bu onun cahil olmasını, zavallı olmasını engellemez. Benim Trabzonlu olmam üzerinden ya da ailemin soyunun üzerinden bu tarz kirletme lekeleme çabası üzerinde olanlar sadece sert bir duvara toslarlar. Ben bu memleketin her insanını sevdiğim gibi kendi geçmişimi de çok seven bir insanım.” diye yanıt verdi.

“19 MAYIS’TA SAMSUNLU HEMŞEHRİLERİMLE OLACAĞIM”

Pazar günü, devletin zirvesi 19 Mayıs nedeniyle Samsun'da olacağını, İmamoğlu’nun ise nerede olacağını kendisine soruldu. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağını belirterek, “Ben de bu tarihi günün, 19 Mayıs bayramımızın 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da olacağım. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin içinde bulunan cesareti ve bağımsızlık ruhunu hissetmek istiyorum. Samsunlu dostlarımla, hemşehrilerimle beraber olacağım.” şeklinde yanıtladı.

“KEŞKE SADECE ALKIŞLASALARDI”

Rakibi Binali Yıldırım’ın katıldığı bir opera programı gösteriminde salonda bulunanlar tarafından “Her şey çok güzel olacak” , “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözleriyle karşılanmasını nasıl değerlendirildiği de İmamoğlu’na yöneltilen sorular arasındaydı. İmamoğlu, bu soruyu, “Keşke sadece alkışlasalardı tabi. Bu tür kutuplaşmaları seven bir kişi değilim. Her yerde nezaketi arayan biriyim. Keşke sadece alkışlayıp, karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor. Bazen çok kötü bir olay oluyor, kimse bunu sahiplenmiyor, insanlara ‘Geçmiş olsun’ demekten imtina ediyor. Bazen sevinci paylaşmak, bazen hüznü paylaşmak toplumumuzun geleneğinde var. Bunları yaparsak kutuplaşmaları engelleriz.” diye yanıtladı.

“HEPSİNİ ALLAH’A HAVALE ETMİŞTİM, ŞİMDİ HUKUKA HAVALE EDİYORUM”

Aydın'da cezaevinde FETÖ suçlamasıyla yatan bir sanığın İmamoğlu’na yönelik FETÖ suçlaması yönelttiği taktirde serbest kalacağını bir yerel gazeteci tarafından sanığa iletilmiş ve tutanaklarda da bir kaç bakanın yerel gazeteciyi sanığa gönderdiği basına yansımıştı. Bunun üzerine bugün Çağlayan Adliyesi’nde avukatının suç duyurusunda bulunacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu olay, hukuk adına gerçekten ciddi anlamda sorgulanması gereken, ülkeyi yönetenler adına sorgulanması gereken bir husus. Elbette sorularımız var. Elbette bir üçüncü şahsın, bir yerel gazetecinin bir hapishane ziyaretinin bu kadar kolay olabilmesi nasıl mümkün? Adalet Bakanı, bu konuda mutlak cevap vermeli. Onun dışında orada bir takım suçlamalar var. Bakanların ismi geçiyor. Bakanlara dönük bir suçlama var. Bunlarla tümüyle alakalı hem suç duyurumuz var, hem sorgulayacağımız hususlar var. Avukatlarımız gerekli cümlelerle dilekçelerimizi hazırladılar. Suç duyurusunu yapacaklar. Seçime 14 gün kala, bir terör örgütüyle beni yan yana koyma çabasını elbette esefle kınıyorum. Buna çaba gösterip, bundan medet uman iktidar mensubu birileri varsa, onları da kınıyorum. Elbet bir gün ortaya çıkacak. Acizlik diyorum, başka bir şey diyemiyorum ama hukuken hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Yani 14 gün önce, hatta 7-8 defa girişimde bulunduğunu ifade ediyor. Türkiye'de görülmemiş işler bunlar. Hepsini Allah'a havale etmiştim. Şimdi de hukuka havale ediyorum. Hukukla beraber mücadelemizi de vereceğiz.” şeklinde konuştu.