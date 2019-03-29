İmamoğlu: Bir alet bulmuşlar inançlarınızı ölçüyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi ve Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde miting düzenledi. Çamçeşme Mahallesi’nde yaptığı konuşmasında, İstanbul’da barışı, sevgiyi ve huzuru temsil edeceklerini ifade eden İmamoğlu, “Kimseyi dışarıda bırakmadan sahipleneceğiz. Herkesi kucaklamaya geliyorum. Yüzünüz asık, bundan sonra yüzünüz gülecek demiştim. Şimdi meydanlarda yüzleriniz gülüyor. Bu şehirde yoksulluk, işsizlik, çevre yoksulluğu var, imar, plan ve mülkiyet sorunları var bunların hepsini tek tek birlikte çözeceğiz” dedi.

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“İNANÇ ÖLÇEN ALET YAPMIŞLAR”

İmamoğlu daha sonra seçim otobüsüyle Tuzla Aydınlı Mahallesi’ne geldi. Burada da yaptığı konuşmasında, “Bir alet bulmuşlar inançlarınızı ölçüyor. Bir alet bulmuşlar milli duygularınızı ölçüyor. Çok mu milliyetçi az mı milliyetçi? Bir alet daha bulmuşlar neymiş efendim adamlığı ölçüyormuş. Kibir ve nefret yüzünden oluyor bunlar. Kibri ve nefreti evinize sakın sokmayın” diye konuştu.

İmamoğlu daha sonra Tuzla ile ilgili projelerini anlatarak konuşmasını tamamladı. Mitinge katılan vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak kısa bir gösteri yaptı. DHA