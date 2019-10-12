İmamoğlu: Bu koşu barış mesajı olacak

Bu yıl 41. Si düzenlenecek olan “İstanbul Senin, Durma Koş” sloganıyla start alacak Vodafone İstanbul Maratonu için Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı. Vodafone CEO'su Deegan'ın konuşmasını Türkçe yapması ve maratonun bu yıl 41'incisinin düzenlenmesine atfen, “41 kere maşallah” sözleri toplantıya renk kattı. İmamoğlu da konuşmasına, “Güzel düşüncelerini bizim gibi hissettirerek aktarması gerçekten çok mutlu etti beni” diyerek, Deegan'a teşekkürlerini iletti.

İSTANBUL'A 3 ATLETİZM PİSTİ KAZANDIRACAĞIZ

Atletizmin sporun en temel branşlarından birisi olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Olimpiyat yarışmaları da zaten atletizm sporu çevresinde şekillenir. O bakımdan biz, atletizme ayrı bir önem vereceğiz. Hem bu koşuya hem de bunun simgesel olarak tüm İstanbul'da yaygınlaşmasını, toplum tarafından içselleştirilmesini sağlayacağız. Bence bu konuda İstanbul fakir kaldı. Örneğin, atletizm pisti konusunda gerçekten fakir bir şehiriz. Arkadaşlarıma söyledim; hızlıca 1'inci, 2'nci ve 3'üncü bölgede, en az bir tanesinin Avrupa Şampiyonası'nın da yapılacağı standartlara sahip olması konusunda kararlılığımız net. Bu 3 tane atletizm pistini İstanbul'a hızlıca kazandırmamız lazım” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

“Türkiye, bulunduğu konum gereği, dünyanın en özel noktalarından birine sahip” diyen İmamoğlu, “2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğazın bir tarafı Asya, bir tarafı Avrupa. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye'mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya'dan Avrupa'ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul'un enerjisini yansıtsın. ‘İstanbul Senin' cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLARINI MARATONA DAVET ETTİM”

İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanın, şehrin her anını sahiplenerek yaşamasını istediğini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul Maratonu, bu anlamda demokrasinin de simgesi. ‘Asya'dan Avrupa'ya ben de koşmak istiyorum' diyen, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinden insanı bu koşuya davet ediyorum. Dün ve evvelsi gün, dünyanın farklı yerlerinden gelen belediye başkanlarına, C40 diye tanımlanan toplantıda, önümüzdeki senenin İstanbul Maratonu'nu bir arada koşmak istediğimi belirttim. Dünyanın en değerli şehirlerinin belediye başkanlarını burada ağırlamak istediğimi söyleyip, davetimi şimdiden yaptım” ifadelerini kullandı.

BU YIL KATILIM REKORU KIRILACAK

İBB, 3 Kasım Pazar günü, yılın en büyük spor etkinliğine 41'inci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek 41. İstanbul Maratonu'nda binlerce çipli sporcunun yanı sıra, yüz bini aşan İstanbullu koşacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma unvanını taşıyan Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl 37 bin çipli koşucunun katılımıyla rekor kırılması bekleniyor. Halk koşusunda da 120 bin sporseveri buluşturması beklenen İstanbul Maratonu’nda, 9 bin görevli maratona katılanlara hizmet verecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında “Altın Kategori unvanı alan maratonda bu yıl ilk kez “Pace Kapıları” uygulaması da hayata geçirilecek. Uygulanacak bu yeni sistem, koşucuların tempo tutmada destekçisi olacak.

ŞAMPİYONLAR YARIŞACAK

Dünyanın en iyi 38, Avrupa’nın ise en iyi 17 maratonundan biri olan İstanbul Maratonu’nda bu sene son dört yılın şampiyonları da bir araya gelecek.2015 yılı şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 yılı şampiyonu Evans Kiplagat, 2017 yılında ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai arasında kıyasıya mücadele yaşanacak.