İmamoğlu dayanamadı ve böyle haykırdı: Büyük vatandaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un ardından Küçükçekmece Belediyesi'ni de ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından karşılanan İmamoğlu, “Bu şekilde İstanbul'un 39 ilçesini dolaşacağız. Üsküdar'la başlamıştık. Bugün, nüfusu en yüksek ilçelerimiz Esenyurt ve Küçükçekmece'yle devam ettik. Hizmetlerimizde çok önemsediğimiz ve mutlaka öncelikli planlama yapmamızın farkında olduğumuz iki ilçe. Sayın Kemal Çebi Başkan'ımıza görevinde tekrar başarılar diliyoruz. Küçükçekmece'de, en doğru kararları müşterek olarak nasıl alırız, nasıl yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlendiririz, bunları konuşacağız. Teknik arkadaşlarımızla beraber bu konular üzerine yoğunlaşacağız” dedi.

“FAYDALI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

39 ilçenin belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıda, 10 bölgede ortak masalara kurulduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Küçükçekmece'nin de bağlı olduğu bölgeyle beraber kurulacak ortak masalarda mevcuttaki işler nasıl yürüyor, eksiklik var mı ya da hangi sorunlar daha öncelikli gibi konuları konuşacağız. Teknik arkadaşlar, tespit edilecek konuları bu masada takip ediyor olacaklar. Yeni dönemde, özellikle diyalogla bazı kronik sorunları bile ciddi bir şekilde aşabileceğimizi öngörüyorum. Çok faydalı işlere imza atacağımızı şimdiden hissediyorum. Hem masada hem sahada yapacağımız verimli görüşmelerle güçlü bir start vermiş olacağız. Diğer belediyelere sonraki ziyaretlerimiz de devam edecek. 39 belediye başkanımız da bizim belediye başkanımız ve beraber üretip, beraber İstanbul halkına hizmet edeceğiz” diye konuştu.

ÇEBİ: “BAŞARI İÇERİSİNDE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Çebi de yapacağı sunum öncesinde, İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Çebi, “Sunumumuzda, 2019 yılı içerisinde tamamlayacağımız projeler ile 2020 ve devamında planladığımız Küçükçekmece ile ilgili projelerimiz olacak. İBB'nin Küçükçekmece'de şu anda devam eden projeleri var. Bizim de İBB'den talep ettiğimiz projeler var. Önce bunları göreceğiz. Bizim, Başkan'ımızdan hiç şüphemiz yok. Olağanüstü başarılı bizce. Bu başarı içerisinde Küçükçekmece'yi görmek istediğimizi sunumuzda ifade edeceğiz” dedi.

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“10 DÖNÜMLÜK OTOPARK PROJESİ BASİT KALIR”

Sunumun ardından İmamoğlu, Çebi ve İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu ile Şengül Altan Arslan, Küçükçekmece'de inşaatı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak İstanbul'un ulaşımdaki yeni kesişme noktalarından biri olması planlanan Marmaray hattının Halkalı'daki son istasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yardımcılarına, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi'nin de başlangıç noktası olacak bölge için, var olan otopark projesi dışında bütüncül çalışmalar yapılması talimatını verdi. İmamoğlu, “Böyle bir merkez için, sadece 10 dönümlük otopark projesi basit kalır” dedi.

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SPORCULARA TAVSİYELERDE BULUNDU

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Cennet Mahallesi'ndeki Zeminaltı Otopark, Kapalı Pazar ve Meydan Düzenlemesi Projesi'ni inceledi. Pazar yerinin ardından Fatih Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Stadı'na geçen İmamoğlu, idman yapan İstanbulspor U-15 takımı ile toplu fotoğraf çektirdi. İdmanı izleyen bir grup vatandaş, “Büyük Başkan” tezahüratı yapınca İmamoğlu, karşılık verdi: “Büyük vatandaş”. Küçük futbolcuların isteğini kırmayan İmamoğlu, bir de penaltı atışı kullandı. İmamoğlu, küçük sporcuları, iyi dinlenmeleri, dengeli beslenmeleri ve derslerine çalışmaları yönünde uyardı. Stadın karşısında bulunan İBB Mezarlıklar Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Yardımcılığı'nda da incelemelerde bulunan İmamoğlu, söz konusu yerin konumumun yanlış bulduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun Küçükçekmece'deki son durağı, Menekşe Sahili'ndeki İç Kumsal oldu. İmamoğlu, yardımcılarından, bakımsız haldeki alanın, doğal dokunuşlarla bir an önce vatandaşın kullanımına açılması yönünde çalışma başlatmalarını istedi.