İmamoğlu: Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin ardından HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret etti. İmamoğlu, parti binasının önünde alkış ve zılgıtlarla karşılandı.

İmamoğlu ziyarette, HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ve il yöneticileri ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaret ile ilgili, “Bundan sonra bir siyasi partiler masamız olacağını bu masada İBB'de meclis üyesi olsun olmasın bizim mutlaka katkılarına desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Bu konuda görüş birliğine iş birliğine vardık. İnşallah İstanbul'a söz verdiğimiz gibi kurum içerisinde asla partizanlık duygusunun olmadığı İstanbul'a da farklı bir demokrasi iklimini yaymak adına herkesi içine katan herkesin eleştiri ve önerisini en üst seviyeye taşıyan dönemi başlatmak arzusundayız. Özellikle bu son geçirdiğimiz seçim açıkçası bize bunu gösterdi. Bu yerel bir seçimden olmaktan öte demokrasi tercihine dönüştü. Bu tercih döneminde de her siyasi partiye oy vereni yüzde yüz hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz” dedi.

YENİ BİR SİYASET İKLİMİ

HDP'li vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, “Aynı zamanda demokrasiye olan inançları ve aynı zamanda demokrasiye olan teşvikleri ve takviyeleri konusunda da HDP yönetiminin söylemlerini bu seçim sürecinde çok değerli buluyorum. Yeni bir siyaset iklimi, yeni bir atmosfer oluşmasını önemsiyorum. Türkiyemiz siyasetteki ayrımcılıktan siyasetteki kutuplaşmadan zarar görmemeli. Siyasetin birleştirici uzlaştırıcı barıştırıcı bir dile sahip olması gerekiyor” diye konuştu. İmamoğlu, HDP yönetimine hem seçim öncesi destekleri hem de seçim sonrası kendisini ilk ziyaret eden siyasi parti olmaları nedeniyle teşekkür etti.

TUTUKLU AMA NİYE TUTUKLU?

Gazetecilerin “Seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. (Demirtaş) Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Bir Ergenekon süreci yaşandı ve bu süreçte intihar edenler olduğunu biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. Hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki hiç kimse kabul edemez. Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste. Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılansınlar. Bu kadar net ve basit bir talep. Bu bağlamda umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.”

TÜRKİYE'DE BİR İLK

HDP İstanbul İl Örgütü Eş Başkanı Esengül Demir de İmamoğlu'nu ziyaretinden dolayı teşekkür ederek “Türkiye'de bir ilk olması adına son derece önemli bir ziyarettir. Özellikle 31 Mart seçimlerinde açığa çıkan toplumsal mutabakat, demokratik bir Türkiye talebi çok net biçimde açığa çıkmıştır. HDP de bu süreçte Türkiye'nin demokrasinin inşa edilebilmesi için toplumda kutuplaşmanın karşısında duran bir pozisyonda yer almıştır. İstanbul'da da 6 Mayıs’ta açığa çıkan belediye başkanının halk iradesi ile seçilmiş olmasına karşı yapılan darbeye karşı da tutumumuz net olmuştur. Halkın iradesi ile seçilmiş olan bir belediye başkanının makamının gasp edilip seçime yeniden gidilmesi ardından HDP sayın İmamoğlu'nu desteklemiştir. Ve İstanbul halkının iradesine sahip çıkmıştır. İmamoğlu İstanbul'da yaşayan tüm kimlikleri, tüm siyasi görüşleri kapsayan ve hizmeti ortaklaştıran yurttaşın taleplerini esas alan bir belediyecilik anlayışı hedefliyor. Bizim açımızdan da İstanbul'da yaşayan yurttaşlar açısından da son derece pozitif ve olumludur” dedi.