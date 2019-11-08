İmamoğlu: Demokratlık konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, İstanbul'da “Ata Türküleri” tanıtım toplantısına katılıp, “temel atmama” töreni düzenledikten sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e uçtu. İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 30. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Berlin Şehir Parlamentosu tarafından, aynı zamanda İstanbul ile kardeş şehir olan bu kente davet edildi.

“TARİHTE İLK OLARAK 3 AYDA 2 SEÇİM KAZANMIŞ BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM

İmamoğlu, Berlin'e indikten sonra ayağının tozuyla, TÜSİAD Berlin ve Mercator Vakfı ev sahipliğindeki çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda sırasıyla Türk asıllı siyasetçi Özcan Mutlu, Mercator Vakfı Başkanı Rüdiger Frohn, TÜSİAD Berlin adına Hüseyin Gelis ve İBB Başkanı İmamoğlu birer konuşma yaptı. Türkiye ve Almanya arasında tarihi, siyasi ve ekonomik anlamda derin bağlar bulunduğunu belirten İmamoğlu, “Burada bulunmamızın temelinde bu duygular yatmaktadır. Bunu hisseden, taşına bir İBB Başkanı olarak sizleri selamlıyorum. Tarihte ilk olarak, 3 ayda 2 seçim kazanmış bir belediye başkanıyım. (Alkışlar.) Alkışlanacak bir şey mi, emin değilim, ama sonuç öyle. 23 Haziran'daki seçim, İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerinin son 50 yıldaki en yüksek oranı. 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insan olmanın sorumluluğu bambaşka” dedi.

“İSTANBUL VE BERLİN; 2 DEMOKRASİ KAHRAMANI”

Berlin'in simgesel bir döneminde Almanya'da bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, “O dönemde hayatlarını kaybedenlerin ve onun öncesinde, duvarın yıkılışıyla özgürlüğün elde edilmesi sürecine dönük hayatlarını kaybeden insanların birer demokrasi kahramanı olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Çok masum bir Türk çocuğunun ve bir Türk gencinin de o dönemde hayatlarını kaybettiğini ve bunun da burada anılması gerektiğini düşünüyorum. Tam da bugün burada bulunmanın, simgesel açıdan özgürlüğe, demokrasiye çok özel mesajlar verdiğinin farkındayım. Geçmişten bugüne bir köprü kurduğumuzda aslında 2 demokrasi kahramanı, Berlin'i ve İstanbul'u alkışlamak lazım” diye konuştu.

“YENİ İŞ BİRLİKLERİNE YELKEN AÇABİLİRİZ”

Küresel ısınma, yenilenebilir enerji, akıllı kent, kentsel planlama, teknoloji ve metro yatırımlarına öncelik vereceklerini belirten İmamoğlu, “Orta vadede sadece yurt dışından çok yatırım çeken bir kent olmayacağız. Geliştireceğimiz özgürlük ve demokrasi ortamıyla dünyadan yetenek çeken., özellikle çok yakın mesafedeki milyarı aşan nüfusun yetenekli insanlarının da tercih ettiği bir merkez haline gelmek istiyoruz. Tüm bu bahsettiğim konularda, maksimum bir planlamaya hazırız, çalışıyoruz. Bu konuda iş ortaklığına da hazırız. Yeni iş birliklerine hep beraber yelken açabiliriz. Hepinizin bilmesini istiyorum: 23 Haziran seçimleri, İstanbul için yeni bir başlangıcın tarihi olmuştur. İstanbul'daki enerji, Türkiye'ye de yansıyacak, Türkiye'nin enerjisi de hem Türkiye-Avrupa ilişkilerinde hem de Almanya ile olan ilişkilerinde de yeni bir başlangıca imza atacak iddiaya da sahip olduğunu sizlerle paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

“DEMOKRATLIK KONUSUNDA DÜNYADAKİ HER BELEDİYE BAŞKANIYLA YARIŞIRIM”

Seçim kampanyasında sık sık İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olarak anılmak istediğini belirttiğini anlatan İmamoğlu, bu iddiasında çıtayı yükseltti. İmamoğlu, “Bu kavramla hem böyle olmak isterim ama Berlin'de şu cesareti kendimde hissettim: Demokrat olma konusunda, dünyadaki her belediye başkanıyla da yarışmayı kendime hedef olarak bu akşam koymuş olduğumu sizlere duyurmak istiyorum” dedi.