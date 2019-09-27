İmamoğlu: Deprem konusunda kafamızı kuma gömmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki İBB Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarıyla birlikte merkezi gezen İmamoğlu, deprem ve benzeri afetlerde önemli bir işlevi olan tesisle ilgili bilgiler paylaştı. Merkezin günlük 200 bin kişilik yemek çıkarabildiğini, 32 bin kişilik kumanya hazırlayabildiğini belirten İmamoğlu “Toplamda 360 bin üzerinde kişiye yetecek hazır gıda malzemesi de burada depolanabiliyor. Binanın tasarımı, 9 şiddetindeki bir deprem hesaplanarak yapılmış. Bina, 5 günlük enerji ihtiyacını kendi sisteminden sağlayabiliyor. Dolayısıyla İstanbul'a, Allah göstermesin, bir afet anında en kuvvetli hizmeti verecek noktaların başında geliyor” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ KURUMLARINA GÜVEN DUYSUNLAR”

Bu merkezi özellikle İstanbul halkı ile paylaşmak istediğini belirten İmamoğlu, “Kurumlarına güven duysunlar. Acil ihtiyaçlarda katkı sunacak böyle bir merkezleri olduğunun farkında olsunlar istedim. Örneğin, bir aracımız tek başına 5 bin adet ekmek çıkarabilen bir tır. Mobil bir şekilde ekmek üretimi yapabiliyor. Yine aynı şekilde, mobil mutfağımız var tırda. Bu mutfağımız da günlük 8 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesine sahip. Sahra mutfağımız ise 30 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede” diye konuştu.

VALİLİKTEKİ TOPLANTI SORULDU

İmamoğlu, “İstanbul Valiliği'nde yapılan toplantıya siz bir davet aldınız mı?” sorusuna, “Arkadaşlarım orada. Genel Sekreter Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını verdi.

ANADOLU YAKASINA DA KURULACAK

İmamoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarıyla birlikte ilk olarak mutfak bölümünü inceledi. İmamoğlu, burada yaptığı ikinci açıklamada, şunları söyledi:

“Burası bir yandan İBB Afet Koordinasyon Merkezi'yle (AKOM), bir yandan da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'yle (AFAD) olan görevi gereği İstanbul'da olası bir ihtiyaca dönük hizmet etme kapasitesine sahip değerli bir merkezimiz. Temenni ediyorum ki, inşallah böyle afetler hiç yaşamayız. Böyle bir durumda da ihtiyaç karşılayacak düzene, eğitime, sisteme sahip yapısı var. Buna benzer bir yapıyı, aynı şekilde Anadolu yakasında da kurmayı planlıyoruz.”

“ŞEHİRLEŞME KALİTESİ AÇISINDAN İYİ CÜMLELER KURMAYI DİLERDİK”

İmamoğlu, “Hafif bir deprem testinden geçtik. Siz de İstanbul'u depreme hazırlayacağınızı söylemiştiniz. Hazır mısınız? Vakit bulabildiniz mi hazırlanmak için” sorusuna ise şu yanıtı verdi.

“Çalışıyoruz. Dünden beri de bunu oldukça fazla ifade ettik. Deprem İstanbul'un öncelikli meselesi. Kentin yapılarının güçlendirilmesi, sahada afet anında duyulacak ihtiyaçlar, toplanma alanları vesaire… Aklınıza gelecek tüm kavramlarla gündemimizde. Ne yazık ki bunlar 2 ayda tamamlanacak hususlar değil. İstanbul'daki yapılar açısından, yapı stoku açısından, şehirleşme kalitesi açısından iyi cümleler kurabilmeyi dilerdik. Bu merkezi bir önceki yönetimden devraldık. Yapan belediye başkanına, sanıyorum Kadir Bey (Topbaş) döneminde bu bina yapıldı, burayı organize eden yöneticilere de teşekkür ediyorum. Minnet duyuyoruz. İyi ki yapılmış. Daha iyisini, ilavesini yapmak zorundayız. Ama deprem konusunda, şehirleşme konusunda İstanbul'un sıkıntılı yapıları konusunda, toplanma alanları konusunda iyi sınav vermiş bir şehrimiz ne yazık ki yok. Hızlıca bunu tamir etmeliyiz. İnşallah olduğunca geç büyük İstanbul depremini yaşarız. Asla kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Dün yaşadığımız depremi de bu şehir adına çok değerli bir ikaz olarak görüyorum.”