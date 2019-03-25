İmamoğlu: Dört buçuk seneniz var, çalışın ekonomiyi çözün

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde Çatalzeytinliler Derneği’nde Kastamonulular’la buluştu. İmamoğlu’na, CHP Beyoğlu Belediye başkan adayı Alper Taş da eşlik etti. İmamoğlu, konuşmasına ”Sizin sesinizin duyulması için sesinizin çıkacağı bir yönetim anlayışının olması lazım. Kentin göbeğinde yaşayan ama her şeyden mahrum mahallelere çok üzülüyorum. İstanbul’u yönetenlerin bir dert çözmekten öte daha çok kişisel bir takım sorunları ya da kişisel beklentileri üzerinden bir yönetim anlayışı var.” sözleriyle başladı.

“KİMSEYİ BOŞ LAFLARLA ALDATMAYIN”

Belediyenin vatandaşın sahibi olduğu tüm maddi, manevi değerlere sahip çıkan bir kamusal kurum olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ”Bizi emanetçi olarak seçeceksiniz. Seçildikten sonra size hizmet edeceğiz. 5 yılın sonunda hizmetlerimizi üzerinden bizi değerlendireceksiniz. Konu, sizin mahallenizin sorunudur. Biz İstanbul’da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimseyi boş laflarla aldatmayın. Yok efendim beka sorunu, yok efendim memleket şöyle oldu böyle oldu. Memleketin sorunları biter mi? Biz, kocaman bir memleketiz. Bunların yeri ayrı. Bu sorunları çözün diye bu millet 24 Haziran’da sizi seçmiş. 4,5 seneniz var. Çalışın, ekonomiyi çözün, ülkenin uluslararası sorunlarını çözün. Biz de size yardımcı olalım. Her türlü yardımı isteyin. Ama yerel seçim başka. Şimdi de yerel seçim yetkilendirilecek insanları seçecekler. İki ayrı motivasyonla insanlar işine bakacak. Biz İstanbul’u yönetirken, İstanbul’a hizmet için yarışırken değerli arkadaşlar da Ankara’da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım. Esas amaç, sizlerin fayda görmesi değil mi? Baktılar sorun çözümünde baş edemeyecekler, ‘Neyle baş edelim’ dediler. ‘Vay efendim acaba Ekrem’in inancını, milliyetçiliğini ölçebilir miyiz?’ Gülerim ya. Çok komik ve basit geliyor bana.” diye konuştu.

“BENDE BİR ANANIN BABANIN EVLADIYIM”

“Bu hafta gündeme düşmesini istediğim bir şey var” diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Devlet adamlığı, çok önemli bir şey. Ankara’da, milletçe görev verdiğimiz insanlar, devlet adamlığı görevini yapmalılar. Bu hafta, pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar. Kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul’u, inşallah da ben kazanacağım. Tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit. Neyi abartıyoruz Allah aşkına? Ben de bir ananın babanın evladıyım, onlar da bir ananın bir babanın evladı. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Kimse kimseyle bu alanda duygular ve değerler üzerinden yarışmasın. Ama hizmet üzerinden yarışalım. Onun dışındaki hiçbir konu, milletin gündeminde değil. Milletimiz, en doğru kararı verecektir. Ama yine de milletimizi dikkatli olmaya davet ediyorum.”

“KİBİR, KİBİR, KİBİR…BU KADAR KİBİRİN FAYDASI YOK”

Konuşmasında kentsel dönüşüm sürecine de değinen İmamoğlu, ”Bence 25-30 sene önce, bu mahallelerde daha mutluydunuz. Kibir, kibir, kibir…Bu kadar kibirin bir faydası yok. Kentsel çözümün birinci cümlesi, ‘Beraber çözeceğiz.’ Siz olmadan yapamayız. Ondan sonra dikey yapıya karşıyız. Kim yaptı bunları? Ben mi yaptım? Devlet vatandaşının ortağı olmaz. Sizi burada en sağlıklı, en doğru biçimde yaşatmak. Kamu, vatandaşın malının ortağı olmaz. Mahalle kültürü korunacak. İstanbul’da yaşayan insanlar yeşil fukarası. Bu şehre en büyük ihanettir. Bakmakla görmek arasındaki fark. Biz, ‘Nasıl yeşil alan yaparız’ diye bakarız, onlar, ‘Buraya ne güzel bina dikilir’ diye bakar. Kiracılara da hak tanıyacağız. ‘Sen de uygun koşullarda ev sahibi olabilirsin.’ diyeceğiz. 100’e yakın mahallenin tamamında millet kan ağlıyor. Biz, bu işi samimiyetle çözeceğiz. Örnek yerler oluşturacağız. Bu milletin yüreğine su serpeceğiz. Bu iş, zor değil. Yaşadım, yaptım. Biz bunu Beylikdüzü’nde yaptık. Dede, kızı, torunu aynı anda sevindi. 30-40 yıldır çözülemeyen sorunları çözdük. Biz, bu işin günün sonundaki mutluluğunu bilen insanlarız. Bu seçim, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nin Örnektepe Mahallesi’nde yaşayan insanların mutluluğunu tesis etme, kentsel dönüşümde yuvalarını yapma yarışıdır. Öyle bizi uyutmaya kalkmasınlar. Bu millet zeki, akıllı ve uyanıktır. Böyle boş laflara asla fırsat vermez.” ifadelerini kullandı.