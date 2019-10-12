İmamoğlu’ndan 1 milyon 100 bin metrekarelik yeşil alan projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki Hacıosman Korusu'nda kurmaylarıyla birlikte incelemelerde bulundu. İmamoğlu, şehrin ortasında kalan ender yeşil alanlardan biri olan koruyla ilgili Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı yüksek mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'den bilgiler aldı. Koru içinde kalan 2 gölet ve eski bir karakol binasında incelemelerde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

“BİR HAZİNE BULMUŞ KADAR SEVİNİLİR YA…”

“Burası, Büyükdere Caddesi'ne cephe. Hem Hacıosman hem de Darüşşafaka metro duraklarının arasında bir alan. Büyükdere'den geçerken ağaçlık alan diye gördüğünüz ama içinde 1 milyon 100 bin metrekarelik muhteşem bir orman alanı olan bir yer. Buranın halka en doğal haliyle açılması için hızlıca işlemlere başladık. Tümüyle doğal bir alanda insanların hem bu bölgede hem de metro hatlarının yakınlığından dolayı insanların kolaylıkla ulaşıp, sporunu yapıp kolaylıkla geri dönebilecekleri mümkün olan bir yerden bahsediyoruz. Çok verimli olacağına eminim. Bir hazine bulmuş kadar sevinilir ya öyle diyelim; tarihin derinliklerinden bir tarif gibi. Bu güzel hazineyi İstanbul halkına açıp, burada çoluk çocuk spor yapma imkanları, özellikle yürüyüş, koşu yolları oluşturmayı hedefliyoruz. Ve de buna yakın, tümüyle doğal haliyle eğitimler, minik kamplar vesaire gibi birtakım çalışmaların olacağı bir alan. Doğal dokuyu tümüyle koruyarak… Zaten bundan daha güzel bir proje yok. En güzel proje: Doğa. Şimdi arkadaşlarımla burayı geziyoruz. İnşallah müjdeyi de vereceğiz, ‘Şu tarihte açacağız' diye. Önce bir tasarımına ve şekline bir bakalım, yatırımımızı planlayalım ama 1 milyon 100 bin metrekareyi daha aktif kullanıma kavuşturmanın keyfini yaşayacağız çok yakın zamanda.”

Koruda İmamoğlu'nu gören ve şaşıran vatandaşlar, İBB Başkanı ile fotoğraf çektirdi.