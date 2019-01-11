İmamoğlu Erdoğan görüşmesinde ilginç köfte ayrıntısı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüştü. 50 dakika süren görüşmede İmamoğlu Erdoğan'dan oyunu istedi. İki ismin İstanbul'u ayrıntıları ile masaya yatırdıkları anlarda İmamoğlu, Erdoğan'a kendisini İstanbul Belediye Başkanı iken köfte dükkanında ağırladığını söyledi.

“OYUNUZA TALİBİM DEDİM”

İmamoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı konuştuk. İstanbul ile ilgili tecrübelerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. Dileğimiz İstanbul'da en az hata ile hatasız bir süreci başlatmak. Bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet ortamını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. ‘Oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi” diye konuştu.

KÖFTE DETAYI

İmamoğlu ile Erdoğan arasında yaşanan görüşmede iki isim arasında köfte diyaloğu yaşandı.

İmamoğlu, Güngören’de köfteci dükkanı işlettiği dönemde Erdoğan’ı ağırladı. Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemde dükkana geldiğini ve köfte yediğini belirten İmamoğlu ile Erdoğan arasında şu ilginç konuşma yaşandı:

İmamoğlu: Güngören'de köfteci dükkanımız vardı. Güngören Belediye Başkanı ile gelmiştiniz. Dükkanımızda köfte yemiştiniz.

Erdoğan: Öyle mi? Yahu borcumuz varmış sana, bize köfte ısmarlamışsın.

İmamoğlu: Efendim o borç gönül borcu, parayla ödenmez.

Erdoğan: Arkadaşlar da buradayken hesaplaşalım.

İmamoğlu: Beylikdüzü’ne gelirseniz, sizi orada ağırlar, hizmetlerimizi de gösteririz. Hem günü gelir, hizmetle hesaplaşırız.

50 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşmeyle ilgili İmamoğlu ayrıca şunları kaydetti:

“İstanbul'un dikey yapılaşma konusunda bir dönüşüme muhtaç olduğunu artık bu konunun İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık.

Göreve ilk başladığı yıllarda sadece hizmeti değil, vatandaş ile iletişim kurma noktasında, ilgi, alaka noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de teyit ettim. O dönemde İstanbul'da yaşadım. O dönemin şahidiyim. Siyasi farklılıklar, görüş ayrılıkları olabilir, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Ben de görev yaptığım dönemde herkesle aynı mesafede ve insanları eşit kabul ederek hizmet üretmeyi felsefe edindiğimi dile getirdim. Bu bence çok önemli bir anektod.

Seçimin çok adil, seviyeli bir ortamda geçmesi noktasında karşılıklı sohbetimiz oldu. Zaten öyle başladığını işaret ettik. Sayın Meclis Başkanı ile olan telefon görüşmemizi, sohbetimizi bunun da böyle devam etmesi konusunda kendi niyetimizi ilettik. Kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. Proje için erken ama ihtiyaç duyulursa zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortam varsa anlatmaktan çekinmeyiz. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinsin isteriz. Kendisi de İstanbullu hemşehrimiz. Bu yönden oyunu da istedim.”

ERDOĞAN'IN KIBRIS ANITI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine ilişkin bir soru üzerine İmamoğlu şöyle konuştu: “‘Sizin bu şekilde bilip konuşmanız beni üzer' dedim. ‘Bilgi sahibi olmanızı isterim. Bu böyle bir anıt değil' dedim. ‘Bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. Küçük bir rölyefin bir anıt gibi tanımlanması belki size ulaşmıştır' dedim. Kendilerine izahta bulundum fotoğrafları da gösterdim. Sanırım yeterli bilgiye sahip oldular.”