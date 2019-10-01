İmamoğlu “Eşim, çocuğum girmez” demişti, yıkım başladı

İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasında Bayrampaşa Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletilmesine dair 25 yıllık sözleşme 5 Mayıs 2019'da sona ermiş ve yönetim tartışması başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından otogarla ilgili önemli bir adım atıldı.

TEKNOLOJİ ÜSSÜNE ÇEVRİLECEK

İmamoğlu'nun teknoloji üssüne çevireceğini açıkladığı otogarın önce otoparkları için hareke geçildi. İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2019 tarihli kararı ile otogarda bulunan otopark alanlarının 5 yıllığına belediye şirketi olan İSPARK A.Ş. tarafından işletilmesi kararlaştırıldı. 9 Eylül'de de otogarın yönetimi tamamen İBB'ye devredildi. Devir sonrası otogarda temizlik ve onarım çalışmalarına hız verildi.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ALANDI

Yıllardır yolcuların ve esnafın çok şikayet ettiği, güvenlik sorunları yaratan, hijyen ve görüntü kirliği oluşturan İmamoğlu'nun da Temmuz ayında yaptığı inceleme sırasında “Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez” tepkisine neden olan otogarın metruk durumdaki alt katlarında bu hafta yıkım başladı. Bayrampaşa Otogarı'nın alt katlarındaki metruk alanların İBB ekiplerince yıkımının tamamlanmasının ardından alt katlar temizlenip ışıklandırılacak.

“OTOGARI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin “Ekiplerimiz, otogarda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimlerde bulundular. Etap etap tahliye planı yapıldı. Otogarın alt katlarını yıkmaya başladık. Temizliğini ve aydınlatmasını yapacağız. Otogarı daha güvenli bir hale getiriyoruz” dedi. Bayrampaşa Otogarı'nın 2 yıl içinde başka bir yere taşınması ve otogarın teknokente dönüştürülmesi planlanıyor