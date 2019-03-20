Ekrem İmamoğlu: ‘Gafil avlayacağım’ diyen kişi, avlandı | Son dakika haberleri

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da başladığı bugünkü seçim turunu, Çekmeköy Madenler Meydanı’nda, coşkulu miting ile tamamladı. Millet İttifakı’nın seçim ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de mitinge katılarak, İmamoğlu’na destek verdi.

Mitingde ilk konuşmayı, CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım yaptı. Yıldırım’ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, yaklaşık 10 bin kişilik coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Vatandaşlara, ”31 Mart’ta kim başkan olacak?” sorusunu yönelten İmamoğlu, ”Ekrem İmamoğlu” yanıtını aldı. ”Bence, siz başkan olacaksınız” diyen İmamoğlu, ”Siz, seçimi kazandınız. Bu seçimin kahramanı kadınlar, müthişsiniz. Gözlerinize baktığım zaman, içinizden dua okuduğunuzu hissediyorum. Zaten benim annem de evde dua okuyup, televizyona üflüyormuş” dedi.

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”ÜZÜLÜYORUZ…”

İstanbul’un birçok alanda ihmal edildiğini belirten İmamoğlu, “Üzülüyoruz. İstanbul’un genelindeki ihmaller ya da şehre dönük yapılan ihanetler, Çekmeköy’ü de etkiliyor. En son aldığım üzücü haber de askeri alanı imara açıyorlar. Şimdi biz askeri alanları da imara açarsak, boşlukları konutlarla doldurursak, bu kente ihanet etmeye devam ederiz. İstanbul’un birçok yeşil alanı yok edildi. Biz, İstanbul’a tam 30 milyon metrekare yeşil alan vaat ettik. Kuzeydeki yeşil kuşak dediğimiz hattın geçtiği Çekmeköy’ü çok önemsiyorum” diye konuştu.

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“İNSANLARIN KÂBUSU OLMUŞ”

Kentsel dönüşümle ilgili sorunlara ve çözüm yollarına da değinen İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm İstanbul’un en sıkıntılı konusu. Hangi mahalleye gitsem, tapu ve kentsel dönüşüm insanların kâbusu olmuş. Bu kabusun sebebi, ‘Ben bilirim, sen yaparsın’ anlayışıdır. Biz de tam tersini yapacağız. Ben, vatandaşla karar vereceğim. Vatandaşı düşünüp, onların yuvasını yapacağım. Bu kavramlarla İstanbul’un dönüşümünü en sağlıklı biçimde en sosyal şekilde biz yaparız. Bunlar, sadece bir takım insanların mali dönüşümünü yaparlar” şeklinde konuştu.

”BU İŞİ HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Konuşmasında rakibi Binali Yıldırım’ı da eleştiren İmamoğlu, “Rakibim, yaptığı konuşmada, ‘Şu sınıfta 80 kişi var’ diye şikayet ediyor. Adam, kendini millete şikayet ediyor. Millet de alkışlıyor. Vallahi ben çözemedim. Ulaşıma indirimler yaptık. Bir gün veya iki gün sonra Adalar’ı ziyaret ederken, ‘Adalar’da oturanlara vapur seferleri bedava’ demiş. Hadi onu geçtik, ya arkadaş elini tutan mı var? Şu anda İBB’yi ben mi yönetiyorum. Bunları tek tek yapsana. Bakın arkadaşlar, vaat göreve talip olanlardan verilir. Yönetenler, vaat vermez yapar. Bu samimiyetsizliktir” dedi.

”Ben, bu kentin çocuklarını Kadıköy’de, Çekmeköy’de, Bağcılar’da eşitlediğim gün, başarılı bir belediye başkanı olacağım” diyen İmamoğlu, ”Öncelik gençler, çocuklar, kadınlarındır. Bu şehrin insanları ilgiye aç. Ben, sizin huzurunuzda tek bir gün kötü cümleler kurmayacağım. Siz, sizi yönetenlerin bağırmasından, azarlamasından şikayetçi misiniz? Ben de rahatsızım. Bu işi hep birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

“BİR DAHA DAVET ETSİN, BİR DAHA GİDERİM”

Bu sırada bir vatandaş, sesi zaman zaman kısılan İmamoğlu’na su içmesi tavsiyesinde bulundu. İmamoğlu da ”Ağabeyim doğru söylüyor, bana bir su verin” diyerek vatandaşa destek verdi. İmamoğlu, ”Ekrem Başkan” ve ”İstanbul’un gururu İmamoğlu” sloganları atılınca da fırsatı kaçırmadı ve dün akşam Ülke TV’deki katıldığı programa ve sunucusuna yönelik göndermelerde bulundu:

”Bana tezahürat yapınca sesim düzeliyor. Şimdi diyecekler ki, ‘Kendine tezahürat yaptırıyor’ falan. Bu basın bazen karıştırıyor. Dün akşam ki karıştırmadı. Sohbet ettik. Ben size ne dedim? Kötü söz sahibine aittir. Sabrın sonu selamettir. O zannetti ki, ‘Ben onu gafil avlayacağım’ Ama benim kalbim temiz kardeşim. Kendimden şüphem yok ki. Cevap veremeyeceğim bir şey yok ki. ‘Gafil avlayacağım’ diyen kişi, avlandı. Bir daha davet etsin, bir daha giderim. Benim işim belediye başkanlığı, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak. Ben, herkesle konuşurum ve anlaşmaya çalışırım”

İmamoğlu, ”Beni, bugün ablam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener onurlandırdı” diyerek Akşener’i mikrofona davet etti. Akşener, kısa bir konuşma yaparak, İmamoğlu ve Yıldırım’a başarılar diledi.