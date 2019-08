İmamoğlu, görevden alınan: Mızraklı ve Türk’le bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevlerinden alınıp yerlerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Kayapınar Belediye Balşkanı Keziban Yılmaz'ın makam odasında bir araya geldi. Mızraklı, ve Yılmaz, İmamoğlu'nu belediye binası girişinde karşıladı. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, yoğun ilgi üzerine yaşanan izdiham nedeniyle belediye binasına zorlukla girebildi. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda ilk sözü Mızraklı aldı. Mızraklı, şunları söyledi:

“Aslında ‘Türkiye zor bir dönemden geçiyor' sözü, her mülakata başlarken çok da kurduğumuz bir cümle; ama hiç kurmak istemeyeceğimiz günlerin gelmesi gerekiyor. Bunun için de yaşadıklarımızın bir bir ortadan kalkması gerekiyor. Türkiye'nin temel meselelerini çözen, umudu büyüten bir yargı olsun. Hakikaten insanların yarına daha kıvançla baktığı günlere ulaşmak için vereceğimiz mücadele var. Zor bir süreç dedik. Açıkça demokratik siyasete bir darbenin yapıldığın anları yaşıyoruz.”

MIZRAKLI: “HEPİMİZİN TALEBİ, DEMOKRASİ”

“Hepimizin talebi, yerel anlamda gelişkin bir demokrasi” diyen Mızraklı, “Demokrasinin membaı olan yerel yönetimler başta olmak üzere, bir bütün olarak toplumun kendini daha iyi hissedebildiği yarınlara, daha umut dolu yarınlara ulaşmak. Sizlerle beraber buralarda buluşmak gerçekten bize kıvanç veriyor. Zor günlerin bir araya gelişleri çok değerlidir, unutulmazdır. Hafızalara önemli bir kazımadır. 23 Haziran'dan önce İstanbul'da umut ve azim birikmişti. Demokrasiye, demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin, kayyım dönemi dediğimiz bir duruma rağmen oradan güçlü bir çıkışı gerçekleştirdiniz. Bu, bizdeki umudu da büyütmüştü. Ama 19 Ağustos, 17 Ağustos 99 depreminden sonra siyasette bir deprem yaşattırdı. Demokrasiye bir darbe, deprem durumunu yaşattı. Bunların yaşanmayacağı bir Türkiye için, toplumun kutuplaştırmayı değil kucaklaşmayı güçlendirdiği yarınlar için, bu ülkede herkesin daha umutlu, mutlu olacağı yarınlar için beraber yürüyeceğiz. Gelişiniz bizim için bu anlamda bir ışıktır, güçtür, değerdir” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “HER ZORLUK, BAŞKA BİR FIRSATI DOĞURABİLİR”

İmamoğlu ise sözlerine, “Eşimle beraber bu seyahatte bulunmaktan büyük keyif aldığımızı belirtmek isterim. Tabi biz buraya daha keyifli gelmek isterdik. Sizi, Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret etmek isterdik; ama nasip olmadı. İnşallah bir dahaki sefere” şeklinde başladı. “Aslında her zorluk bize başka bir fırsatta doğurabilir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunu yaşadık. 31 Mart ve 23 Haziran'daki süreçte bize, bu ülkeye, demokrasiye yaşatılan bir nevi darbenin, ülkeye başka bir fırsat kapısı açtığını hep beraber hissettik. Ahmet Bey, tam bir tecrübe abidesi. Birçok zorluğu yaşamış bir başkanımız. Kıymetli bir siyaset adamı. Şuradaki atmosferi de bir kaynaşma olarak görüyorum. Bu bir siyasi kaynaşma değil. İstanbul'daki seçimde siyasi bir seçim olmaktan çıkmıştı zaten 23 Haziran'da. Bizim bu kaynaşmayı, vicdanda bir buluşmaya, hak, hukuk, adalet arayışında bir buluşmaya dönüştürmemiz lazım.”

İMAMOĞLU: “30 AĞUSTOS; HEPİMİZİN ZAFERİ”

Cumhuriyet'e ve demokrasiye çok inandıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hukukun üstünlüğüne çok inanıyoruz. Bunların oluşması için milletin iradesine çok inanıyoruz. Bunun mücadelesini bir arada verebilmeliyiz. Manevi anlarımız oluyor. Hep bir arada yaşadığımız anlar oluyor. ‘Hepimizin' diyebilmeyi başarabilmeliyiz. Dün, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımız vardı. Sloganımız, ‘Hepimizin Zaferi'ydi. 1922'de verdiğimiz ulusal kurtuluş savaşının sonrasında, bugün 2019 yılında, 21'nci yüz yılda başka bir yorumla bunu karşılıyorum: Bugün o zafer, bize başka bir zaferi işaret ediyor. Nedir o? Hukukun üstünlüğünü, barışı, huzuru sağlamak, ileriye aydınlık bakabilmek, akıldan, bilimden yana insanlar yetiştirebilmek… Biz, birilerinin ‘Aldatıldık' dediği günleri daha yakın tarihte yaşadık. Nasıl aldatıldık? Kim aldattı bizi? Yani bir toplum, bir devlet, bir millet kolay aldatılabilir mi? Aldatılamamalı. Nasıl aldatılmaz? Siz eğer, demokrasiyi güçlendirirseniz, milli iradeyle etrafını güçlendirirseniz orada her zaman için aldatma, aldanma olmaz” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “SESİMİZİ BURADAN TÜM ÜLKEYE DUYURUYORUZ”

Batman'da gelmeyi planladıkları bir düğün ziyaret programı hazırladıklarını belirten İmamoğlu, “Günler öncesinden sizi ziyareti de yanına eklemiştik. Ama böyle bir ziyaret oldu. Ahmet Başkan'ımla böyle tanışma fırsat bulduk. Bu sesimiz, gelip Diyarbakır'da Diyarbakırlılara duyurduğumuz bir ses değil. Aslında buradaki demokrasi sesini şu anda 16 milyon İstanbullulara duyuruyoruz. Ege'ye, Karadeniz'e, Rize'ye, Artvin'e duyuruyoruz. Çankırı'ya Yozgat'a ya da Mersin'e Adana'ya duyuruyoruz. 82 milyon insanın yaşadığı bu coğrafyada biz demokrasiyi var etmeliyiz. 82 milyon vatanseverle böyle kucaklaşıyorum. Ben biliyorum ki herkes de beni öyle kucaklıyor. Diyarbakır'a 2 yıl önce ilk defa geldim. Çok etkilendim. Onur duydum, keyif aldım. Bu kadim kenti, dünyaya hep birlikte anlatmalıyız. Bütün dünyayı Diyarbakır'da misafir etsek ben doymam. Mardin'e de haksızlık etmeyeceğim. Ben ona vakit ayıramayınca eşim Mardin ziyaretini kendisi yaptı. Yurdun her yerini bir fırsat, insanını da çok değerli görüyorum. Biz, asla aldatılmayız. Biz, birbirimize evrensel değerlerle bakıyoruz. Evrensel değerleri içinde hissetmeyen insanlar, bir kişi, bir grup, siyasi yapılanmayı bir amaca çevirenler ve bu amaç doğrultusunda her şeyini o yöne adayanların yaptığı hatalar ülkeyi uçurumlara taşıdı. Biz, o yollara girmeyiz zaten” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “DEMOKRASİ GÜÇLENSİN, SORUNLAR AŞILIR”

“Burada olmamızın sebebi size güç olmak; ama daha ötesinde, kendimiz aynı yerde görüyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bana soruyorlar, ‘Yarın sizin belediyenize de kayyım atanır mı' diye. Ben kendi adıma, hiç kaygı duymam. Sizlerin de bu kaygıyı zerre kadar duyduğunuzu düşünmüyorum. Duyduğumuz kaygı, ülkenin demokrasisine verilen zarar. Bu zarardan dolayı başka sorunlarımızı çözemeyiz. Halbuki demokrasi güçlensin, siz hizmet yarışı yapın, ondan sonra bu coğrafyadaki tüm sorunları aşarız. Bir an önce size yapılan bu yanlıştan dönsünler. Yani size yapılan haksızlık Türkiye'nin demokrasisine yapılmıştır. Altını böyle çizmek istiyorum. Son söz büyüğündür zaten.”

TÜRK: “DEMOKRATİK DEĞERLER ETRAFINDA BULUŞMA ZAMANI”

İmamoğlu'nun ardından konuşan Türk, sözlerine şöyle başladı: “Sayın Başkan, demokratik değerler etrafında buluşmanın zamanıdır. Eğer bizler, insan hakları ve hukuki değerlerin etrafında buluşamazsak maalesef vahim bir noktaya geleceğimizi ifade etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etmişti, sürekli patlamış bir araba, bunu durdurmak için önünde hep birlikte set olmamız gerekiyor. Yıllardan beri demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ortak değerler etrafında halklarımızın buluşmasını istedik her zaman. Gerçekten şunu açık bir dille ifade ettim her zaman, ki bu böyledir; Kürt halkıyla Türk halkı, iradesini bütünleştirmiştir ve birlikte yaşama kararını vermiştir. Ama birileri demokrasinin bütün olanaklarını ortadan kaldırmaya yönelik farklı bir çalışma içerisindedir. Bu sadece Türkiye'de değil, ırkçı ve milliyetçiler, dünyanın her yerinde düşmanlar yaratarak, toplumu bölerek, birilerini hain ilan ederek kendi iktidarlarını sürdürmeye çalışırlar. Bugün Türkiye'de gördüğümüz tablo maalesef bu.”

TÜRK, İNÖNÜ'YLE ANISINI ANLATTI

Demokratik dayanışmayı esas alan yaklaşımlara karşı hemen bir set konulduğuna dikkat çeken Türk, “Örneğin biz, adalet yürüyüşünde karşıladık. ‘Hayırlı olsun' demek için gittik. Ama her gün bölücülerle kol kola diye toplumu halkı farklı bir noktaya çekmeye çalıştılar. Şimdi de bunu yapacaklardır. Kürtlerle diyalog kurmak, demokrasi güçleri ile diyalog kurmak Türkiye'deki siyasetçiler açısından gerçekten kullanılmaya müsait bir söylem. Biz burada birlikte yaşamayı esas alan mantıkla hareket ediyoruz. Bir anımı anlatmak istiyorum. 1991 yılında sayın merhum Erdal İnönü ile, Allah rahmet etsin, bir ittifak yolunu seçmiştik. O zaman da böyle eleştiriler geldi. Hiç konuşmadı. Bir gün sadece şunu söyledi: “Ben yurttaşımı ötekileştirsem mi, onu kazansam mı iyi' diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra tartışmanın önü kesildi. Biz, demokratik bir Türkiye yaratmak istiyoruz. ‘Birileri ne der' diye düşünürsek asla ve asla demokrasiyi kalıcı hale getiremeyiz. Bence tam zamanı. Elbette ideolojik olarak, siyasi olarak farklı yerler olabilir, demokrasinin gereği budur ama demokrasi için haklarımızın demokratik geleceği için ortak demokratik değerler etrafında mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, BABASIYLA OLAN ANISIYLA KARŞILIK VERDİ

Türk'ün anısına, kendi anısıyla karşılık veren İmamoğlu, “Burada da vardır, bizim Karadeniz'de de var. Baba oğluyla çok samimiyet kurmaz. Mesela eşimle evleniyoruz. 24 yaşındayım. Babamla ilk defa sarıldık birbirimize o gece. Babama dedim, ‘Sana sarılmak ne kadar güzelmiş.' Ben de diyorum ya; vallahi milletçe sarılın birbirinize, her şey çok güzel olacak. Vallahi çok güzel olacak. Yani ‘Sarılmak ne kadar güzel bir şeymiş' diyeceğiz. İnsanların, vatandaşların birbirine sarılmasını sağlamak lazım. Tavsiye ediyorum yani. Öyle yapanlar varsa, çocuklarına doya doya sarılsınlar” dedi.

ÜNLÜ TABLOYU HEDİYE ETTİ

Konuşmaların ardından Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz, İmamoğlu'na, Tahir Elçi'nin yakınlarında öldürüldüğü 4 ayaklı minareyi tasvir eden seramik bir tablo takdim etti. İmamoğlu da Yılmaz'a, kendi makam odasında asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşın sorununu dinlerken resmedildiği tabloyu hediye etti. İmamoğlu tablonun hikayesini, “İBB'deki odamda asıl tablonun bir benzerini size hediye etmek istedik. Hizmet siyasetini, siyaset nezaketini, vatandaşla konuşma nezaketini gösteren bir tablo. Bizim de duvarımızdan indirilmişti, sonra gelince tekrar taktık” sözleriyle dile getirdi.

DİYARBAKIR SOKAKLARINDA TRABZON SOHBETİ!

Öğle yemeğini kentin simgelerinden biri olan ciğercide yiyen İmamoğlu, daha sonra mangalın başına geçip kebap pişirdi. İmamoğlu, kendisine hediye edilen poşuyla poz verdi. Yemekten sonra Diyarbakır sokaklarında dolaştı. Bu sırada İstanbul'dakileri aratmayan görüntüler yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, zorlukla yol alabildi. İmamoğlu'nun ayakkabı boyacısı bir esnafla yaşadığı diyalog renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Diyarbakırlı olduğunu belirten esnaf, 1979'dan beri Trabzonspor taraftarı olduğunu belirtti. Bunun üzerine İmamoğlu, esnafa, üzerinde imzasının olduğu bir Trabzonspor forması gönderme sözü verdi. İmamoğlu, boyacı vatandaşın iletişim bilgilerini aldı.