İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi, AKP’li belediye SMS ile işten attı

AKP'li Üsküdar Belediyesi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 150 işçi işten çıkartmıştı, İşten çıkartılan işçiler arasında bulunan Enver Ayvacı isimli temizlik işçisi sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile resminden ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) paylaşımlarından dolayı işten çıkartıldığını iddia etti.

Oda Tv’den Hüreyra Oflaz’ın haberine göre, Enver Ayvacı, Üsküdar Belediyesinde 14 yıldır işini severek, özenle, çalıştığını belirtti. Ayvacı, “EYT paylaşımım ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile olan bu resmimden dolayı Üsküdar Belediyesi tarafımdan görevime son verildi” dedi. Ayvacı, “Hak aramak suç mu” diyerek AKP'ye seslendi.

“BELEDİYEDEN BAŞARI ÖDÜLÜ ALDIM

”Ayvacı, “Ne bir savunmam var, ne bir amirlerime saygısızlığım var, ne bir tutanağım var ayrıca 2 yıl önce yılın en iyi elemanı seçilerek Belediye'den başarı ödülü aldım. 14 yıldır belediye çalışıyorum bir gün olsun rapor almadım. Yağmur, çamur gece sabahlara kadar çöp topluyorum. İşimi seviyorum ama kovuldum” dedi.

“AKP ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇTİ

Ayvacı, 31 Mart seçimleri öncesinde EYT Yasası çıkmadığından dolayı E-devlet üzerinden AKP üyeliğinden vazgeçtiğini aktardı. Kendisini AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından sosyal medyada engellediğini açıkladı.

SMS İLE İŞTEN ÇIKARTILDI

Ayvacı, 23 Ağustos'ta izinli olduğu gün amiri tarafından aranarak, “Eleman yok, bugün de gel” dediğini ifade etti. Mesaiye başlamadan kendisine SGK tarafından bir sms ile işine son verildiğini öğrendi. Kendisinin amirleri tarafından işinden çıkarıldığını söylemediğini ve SGK mesajı gelmezse bedava çalışacağını ifade etti. Ayvacı diğer arkadaşlarına da sms gönderilmediğini ve 3 gün daha ücretsiz çalıştırıldığını söyledi.