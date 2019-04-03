İmamoğlu imzaladı, Ankara karıştı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu dün Ankara'ya gitti. İmamoğlu'nun Başkent'teki ilk adresi Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. İmamoğlu, Anıtkabir'de sevgi gösterileri ve ‘'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganıyla ile karşılandı.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan ve dua eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir özel defterini ‘'Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'' diye imzaladı.

İmamoğlu özel deftere şunları yazdı:

ATATÜRK'E BÖYLE SÖZ VERDİ

“Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk… Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız kuvayı milliye ruhunun 100. Yılı'nın içerisinde, aynı ruhla 21. Yüzyıl'da fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Saygılarımla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı”

‘ÖYLE İMZALADIM ÇÜNKÜ…'

İmamoğlu, Anıtkabir'in ardından gittiği CHP Genel Merkezi'nde, ‘Anıtkabir özel defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzalaması'nın gerekçesini şöyle açıkladı:

“YSK'nın açıkladığı bir karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa, gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum.”

Çelik: Anıtkabir'deki imza istismardır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir anı defterine attığı imzayı eleştirdi. Çelik, İBB Başkanı ünvanının kullanılması hakkında, “CHP adayı büyük bir manipülasyon yapmıştır. Anıtkabir defterine attığı imzada, bu ziyareti istismar eden bir durum ortaya çıkmıştır. Herhangi bir kimseye yetki veya mazbata verilmemiştir. Anıtkabir Komutanlığı'nı da zor duruma düşürmüştür. Twitter'a istediğinizi yazabilirsiniz ama Anıtkabir defterine istediğinizi yazamazsınız.” dedi.

MSB: “Usule uygun değil”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'e yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, “Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenler ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir” denildi.