İmamoğlu: İstanbul’da büyük mitingimizi 16 milyon insanla yapacağız

İmamoğlu, “Rakibiniz İstanbul’da büyük mitingler düzenliyor. Siz de düzenleyecek misiniz?” sorusuna, “Aslında her şey o kadar iyi gidiyor ki. Her gün bir ilçedeyiz. Kendiliğinden insanlar geliyor ve on binlerce insanla buluşuyoruz zaten. Bu buluşmalar çok güzel, çok nitelikli, organik, içten, samimi. Biz, büyük mitingimizi 1 Nisan’da yapacağız. Hem de 16 milyon insanla. Hiç kimsenin erişemeyeceği sayıyla. Hiç kimse dışında kalmayacak, hiçbir sayıyla da ölçülemeyecek bir miting olacak.Biz, bütün İstanbul’u 1 Nisan’daki mitinge davet ediyoruz” yanıtını verdi.

“BU MİTİNGLERDEN NE ANLIYORLAR BİLMİYORUM”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitingleriyle ilgili soruya da şu şekilde yanıtları verdi: “O mitingden ne anlıyorlar, bilmiyorum. İhtiyacı var herhalde. Hepiniz şahitsiniz. Bir yere ya arabamla ya da otobüsümle geliyorum. Orada beni bekleyen hemşehrilerime sesleniyorum. Bazen gelen kalabalığa inanın ben de şaşıyorum. Bir mahalle arasında yapıyoruz. Mahalle arasında 10 bin kişi niye olsun mesela diyorum kendi kendime. Bazıları için mitingin şöyle bir tanımı olabilir İstanbul için. İETT otobüsleriyle toplanan insanların bir araya geldiği toplantılara herhalde miting deniyor. Bizim, İETT otobüsleriyle gelen otobüsle gelen kalabalığımız yok. Nasıl geldiklerini de bilmiyorum. Samimi buluşmalar bu.”

“İNSAN CUMHURBAŞKANINDAN TARAFSIZLIK BEKLİYOR”

Cumhurbaşkanı keşke bizim toplantılarımıza da katılsa diyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı keşke her adaya eşit gözle bakabilse. Keşke her adayı dinlese. PartiliCumhurbaşkanı hala zihinleri oturmadı, garip bir durum yani. Cumhurbaşkanı’ndan insan tarafsızlık bekliyor. Şu anda, insanlığın Türkiye’de dinleyebileceği bir ses yok. Ortak ses yok. Niye birisi ortak ses olmasın. İşte Cumhurbaşkanlığı bana öyle geliyor. Muhtarlık, belediye başkanlığı bana öyle bir imaj veriyor. Onun için benim mitingim 16 milyonla olacak 1 Nisan’da” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN “KAPALI PARK” TALEBİ

İmamoğlu, daha sonra, kalabalık bir vatandaş topluluğu eşliğinde esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi. Yolda İmamoğlu’na rastlayan, Eylül ve Ege isimli 2 çocuk, “Benden istediğiniz bir şey var mı” diyen CHP adayına, “Kapalı park” yanıtını verdi. Çocukların taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayan İmamoğlu,“Plastik park ekipmanlarını Beylikdüzü’nde kaldırmaya başladık. Doğal ve yeşil parklar üretmek için çalışıyoruz. Yaşam Vadisi’ni de çocukaların isteklerine göre şekillendirdik. Doğal, yeşil parklarda rahatça oynayıp, koşup, yuvarlanacaklar” diye konuştu.

“BİZDE ŞAH MAT YOK, VATANDAŞLA BERABER YÖNETECEĞİZ”

Ziyaretleri sırasında bir berbere giren İmamoğlu'na, İsmail Yiğit adındaki bir vatandaş, seçim güvenliğiyle ilgili kaygılarını dile getirip, el boyama uygulamasına geri dönülmesi taraftarı olduğunu bildirdi. İmamoğlu, Yiğit’e, “Yaşadığımız bu teknoloji çağında keşke bu kaygılarınızı giderecek yöntemler geliştirilebilse. Buna ihtiyaç duymak bile sıkıntılı bir durum. Size tavsiyem, sandıklarda vakit geçirin. Parti üyesi olmanıza gerek yok. Kendi oyunuza sahip çıkın yeter. Kim sandığa ne attıysa, o çıksın” yanıtını verdi. Bayrampaşa seçim turunun en ilginç anlarından biri, İmamoğlu’nun girdiği bir kahvehanede yaşandı.Recep Albayrak ve Bahtiyar Bilir adlı 2 vatandaşın satranç oynadığını gören İmamoğlu, yanlarına oturarak maçı izledi. İmamoğlu, Bilir’in, “Beni öğrenci gibi görseler de hepsini yeniyorum” demesi üzerine, vatandaşa, “Bazen ‘Emekli etmek gerekir” diyorsun yani. Biz de rakiplerimizi şah mat edeceğiz 31 Mart’ta” şeklinde espri yaptı. Bilir’in yenildiğini gören İmamoğlu’nun, “Senin göz yaşlarına dayanamam, ben gidiyorum” demesi gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu, bu sırada bir gazetecinin, “İstanbul’u şah mı vezir mi yönetiyor? Siz seçilirseniz hangisi yönetecek” sorusunu ise, “Bizde şah da mat yok. Piyonlar yönetecek. Vatandaşla beraber yöneteceğiz” şeklinde yanıt verdi. ine Cevatpaşa Mahalle Muhtarlığı’nda başladı. Muhtar Adnan Liçina’yı bir grup partili ile ziyaret eden İmamoğlu, “Biz muhtarlarımız kim seçilirse, partisine bakmayacağız. Siyaseti sokmayacağız. İnsana hizmet edeceğiz” dedi.