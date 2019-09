İmamoğlu: İzmir’le güç birliği içinde olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “onur konuğu şehir” yöneticisi sıfatıyla 88'nci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışına katıldı. Çeşitli dans gösterilerinin sunulmasıyla başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan İmamoğlu, İzmir’in bu etkinliği Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri başarıyla götürdüğünü belirtti.

Fuarın ticari açıdan öneminin farkında olduklarını kaydeden İmamoğlu, “Bize bu güzel ülkeyi kazandırıp, teslim eden büyük Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'ni toplatarak, büyük bir adım atmıştır. Çünkü kazanılan o büyük askeri zaferlerin, gerçek kurtuluşa yeterli olmadığını görmüştür. Bunun ekonomik zaferlerle taçlandırılmasının şart olduğunu bildiği için de Birinci İktisat Kongresi'ni toplattı. Cumhuriyetin imkansızlıklar içinde yarattığı sanayi hamlesi böyle gelişti” dedi. İzmir Fuarı'nın, Birinci İktisat Kongresi'nde yapılan saptamaların hayata geçirilmesinin sonucu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Son yıllarda dünyanın en güçlü ülkeleri dahil, her ülkede “EXPO” dalgası esiyor. Ülkeler, kendilerini buralarda göstermek için yıllar süren hazırlıklar yapıyor. Aslında Türkiye'miz, İzmir'imiz buna 88 yıl önce başladı. O nedenle fuarımız ABD'den Çin'e bütün büyük ülkeler de dahil, dünyanın gösteri alanı oldu. Hani, ‘dünyanın ilk EXPO'su İzmir'de oldu’ desek yeridir” diye konuştu.

“82 MİLYON İNSANIN KUCAKLAŞMASINI ÖNEMSİYORUM”

“82 milyonun birbirini kucaklaması, buluşması gerektiği üzerinde her zaman duruyorum” diyen İmamoğlu, “Bunu ülkemizin en önemli gücü olarak görüyorum. İşte İzmir Enternasyonal Fuarı, yani İzmir'imiz de bu kucaklaşmayı, bu buluşmayı 88 yıldır gerçekleştiriyor. Ülkemizin her yanından katılımcılar, yurttaşlarımız burada bir araya geliyorlar. Burada birlikte üretmeye karar veriyorlar, kültür paylaşımı yapıyorlar. Bunları son derece önemli buluyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı, uluslararası çapta da böyle bir buluşmayı gerçekleştiriyor. O nedenle fuarımızın, Türkiye’nin bu alandaki en büyük etkinlik olması son derece önemlidir. Farklı sektörleri bir araya getiren ülkenin, ilk ve tek genel ticaret fuarıdır. Katılımcılara bu anlamda yeni olanaklar sunarak, uluslararası ticaret platformu haline gelmiştir. Bir ticaret platformu olmasının yanı sıra; tiyatrodan sinemaya, gösteriden müzikallere, söyleşiden sokak etkinliklerine kadar, her kesime ve tüm ziyaretçilerine keyifli vakitler de geçirtiyor” ifadelerini kullandı.

“BU EKSİKLİĞİ BUNDAN SONRA GİDERECEĞİZ”

İBB olarak, ilk kez fuara katıldıklarının altını çizen İmamoğlu, “Büyükşehir olduğumuzdan bu yana geçen süre içerisinde, İzmir'imizin bu güzel etkinliğine katılım sağlamamış olmamızı çok ciddi bir eksiklik olarak görüyorum. Ama biz bu eksikliği, bundan sonra gidereceğiz. Sadece bu alanda da değil, önümüzdeki dönemde İstanbul ile İzmir’i birlikte daha çok çalışan ve birlikte daha çok üreten, Türkiye’nin iki önemli kenti olarak daha çok güç birliği içinde göreceksiniz. Tunç Soyer başkanımızla birlikte, bu konuda çok güzel adımlar atacağımızı buradan size söylemek istiyorum” diye konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı;

“Biraz da bizim standımızdan söz etmek isterim. Kültür A.Ş. şirketimiz eliyle, ‘İstanbul kitapçısı' ve ‘Hediyem İstanbul' markalarını buraya getirdik. İstanbul temalı özel tasarımlar hediyelikler ile içinde İstanbul adı geçen kitaplarımıza standımızda ulaşabileceksiniz. Ayrıca nostaljik İstanbul görüntüleri ile bugünkü İstanbul'umuzun havadan çekimlerini de izleyebileceksiniz. Sayın Saffet Emre Tonguç’tan, ‘İstanbul Gece ve Hikayesi'ni, sayın Sunay Akın’dan, ‘İstanbul’un Sırları'nı, sayın Zeynep Göğüş’ten, ‘Çocukluğumdan Bu Yana Beş Duyu İstanbul'unu tavsiye ediyorum. Ben ‘Azınlık' demeyi uygun bulmuyorum; çünkü ben kimseyi azınlık görmüyorum ama söyleşinin adı böyle olduğu için oradan tekrarlıyorum, Mois Gabay’ın “Azınlıkların İstanbul'u'nu dinlemenizi de tavsiye ediyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, bizi bir araya getiren, bizi kucaklaştıran bu özelliğinin daha büyük başarılara ulaşarak devamı dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.”

İmamoğlu, açılış töreninin ardından, İzmir Fuarı'ndaki İBB standını gezdi.