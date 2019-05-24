İmamoğlu kampanyasına katılım yarım milyonu geçti

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına destek verenlerin sayısı çığ gibi büyüyor. Kampanya hakkında SÖZCÜ'ye bilgi veren CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, şunları söyledi;

GENÇLER-İŞSİZLER ÖNDE: “Haksız bir şekilde iptal edilen bu seçimde Hazine yardımı alamadan yolumuza devam ediyoruz. Kampanya 9 Mayıs'ta başladı. Kampanyaya yurdun dört bir yanından destek yağmaktadır. Keşan'dan Beytüşşebap'a, Hopa'dan Fethiye'ye, yurtdışından birçok ülkeden Türk vatandaşları tarafından bağış yapılmaktadır. Tutar olarak değil ama sayı olarak en çok gençlerden ve işsizlerden bağış yapılmaktadır. Dekontlarda yer alan mesajlardan anlıyoruz ki; vatandaşlarımız haksızlığa karşı içini döktüğü bir platform haline gelmiş durumda.

SAHURA KADAR YARDIM GELİYOR: Gece yarısından sahur vaktine kadar bağışlar yapıldığını görüyoruz. Demokrasimiz, geleceğimiz açısından umut vericidir. Mesajlar daha çok hak ve helal kavramları üzerine yoğunlaşıyor. ‘Helal olsun', ‘Helali hoş olsun' yazmayan mesaj yok gibi. Kampanya yasaldır, gönül rahatlığı ile vatandaşlarımız katılabilir. 1 TL'de olması önemli değil, maksimum sınır olan 66 TL olması da önemli değildir. Önemli olan maneviyatla bu işe sahiplenmeleridir. 23 Haziran akşamı güçlü değil, haklı kazanacak. Her şey çok güzel olacak.“

STAJ PARAM, ASKER HARÇLIĞI, KYK BURSUM, İNŞAAT USTASI….

İşte kampanyaya destek olmak için bağış yapan vatandaşların, dekonta yazdıkları mesajlardan bazı örnekler:

*Ekrem abi elimden bu geldi, inşallah kazanırsın (3TL)

*Staj paramdan ufak bir yardımı bağışlıyorum. (20 TL)

*AK Partiliyim ama ben seni çok sevdim be Ekrem abi. Adam gibi adamsın.

*Öğrenim kredimin sonu. (15TL)

*Atatürk bu ülkeyi biz gençlere emanet etti. İhanet içindekilere inat; Her şey çok güzel olacak. (20 TL)

*İnşaat ustası 75 yaşında…adına gönderiyorum (20 TL)

*Ben ki koyu AK Partili, inandım size. Yolunuz açık olsun. (20 TL)

*Aydınlık yarınlar için, çocuklarımızın geleceği için, Atatürk Türkiyesi'si için HŞGO (50 TL)

*Çorbada bizim de tuzumuz olsun. (20 TL)

*Son param. Helal ve hoş olsun. (13 TL)

*Gönül hırsızı Ekrem İmamoğlu'na helali hoş olsun. (100)

*KYK bursumdan yatırıyorum. Helal olsun. HŞÇGO. (20 TL)

*Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Karınca misali Allahım kabul et bizden (25 TL)

*Öğrenciden bu kadar oluyor maalesef. HŞÇGO (20 TL)

*Vergi dilimi yüzünden kalan son param bu, bir gün başa gelirseniz vergi dilimini kaldırın olur mu? (70 TL)

*Allah yardımcınız olsun, ilahi adalet tecelli eder. (55 TL)

*İşsimiz Ekrem abi abime elimden gelen bu (5 TL)

*Oğlumun asker harçlığından 20 lirasını size gönderiyorum abi.

*Savaşsız ve kavgasız bir yaşam için HŞÇGO (20 TL)

*Keşke daha fazla yatırabilsem! (20 TL)

*Kusura bakmayın, çalışmıyorum. Bu kadar bulabildim. (40 TL)

*Şanlıurfa'dan Selamünaleyküm. Son paramı gönderiyorum. Annemin sütü gibi helal hoş olsun size. (1 TL)

*Kendisi ufak, duası büyük bir bağış. (5 TL)

*Bağış değil, gönül sevgim, var olun. (20 TL)

*Tüm param buydu, inanın. (10 TL)

*Son harçlığımı, çocuklarımın ülkemin geleceğini için yapabileceğim en büyük yatırım için gönderiyorum. (20 TL)