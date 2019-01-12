İmamoğlu katılacak diye mi turnuvayı iptal ettiniz

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı satranç turnuvası İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerekçe göstermeden iptal edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 950 gencin katılacağı satranç turnuvasını gerekçe göstermeden iptal etti.

İptal duyurusu “görülen lüzum üzerine” denilerek yapıldı. Daha sonradan turnuva açılışına CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek olan turnuvanın iptal duyurusunda, “2018-2019 okul sporları satranç il birinciliği 3. bölge turnuvası görülen lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Program kapsamında Ekrem İmamoğlu bir açılış konuşması yapacaktı. Turnuvaya 179 takım ve 950 satranç oyuncusu genç katılacaktı. Turnuvanın Üsküdar ve Kağıthane'de yapılacak olan 1. ve 2. bölge turnuvaları ise iptal edilmedi.