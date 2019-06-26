İmamoğlu kazanınca, köyünde lokma dağıttı

Tüm Türkiye, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine kilitlenmişti. Tekrarlanan seçimi Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu 9 puan farkla kazandı. İmamoğlu'nun bu zaferi sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok yerinde coşkuyla karşılandı. Edirne'de de 57 yaşındaki Hilmiye Küçüksezer isimli kadın, İmamoğlu’nun kazandığını duyunca, sevincinden lokma pişirip köyüne dağıttı.

Hilmiye Küçüksezer’in komşuları tarafından çekilen videosu da sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. ‘Ünlenen’ Hilmiye Teyze, Sözcü muhabirinin sorularını yanıtladı.

“BU PARTİ MESELESİ DEĞİL TÜRKİYE MESELESİ”

İmamoğlu'nu, dürüst ve Atatürkçü olduğu için sevdiğini belirten Hilmiye Küçüksezer, sandıktan çıkan sonuçtan çok mutlu olduğunu söyledi.

“BU PARTİ MESELESİ DEĞİL TÜRKİYE MESELESİ”

İmamoğlu'nun zaferinin ardından komşularına lokma pişirerek, dağıtan Küçüksezer, “Komşularımla beraber lokma pişirdik. Gençlerimiz de telefona kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Ekrem İmamoğlu kazanırsa eğer lokma pişireceğimi söylemiştim. Onun kazanmasını istedim. ‘Bu parti meselesi değil, Türkiye meselesi’ dedim. Türkiye elden gidiyor. Seçimden bir gün önce kazansın lokma pişirip, dökeceğimi söyledim. Sonra kazandığını duydum ve çok mutlu oldum. Komşular aradı, ‘Hadi bakalım Hilmiye yenge İmamoğlu kazandı lokmaları yap' dediler. Ben de sabahleyin hemen yapacağımı söyledim. Komşular geldi pişirdik, dağıttık, herkes yedi, çok kalabalık oldu, güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun İmamoğlu'na kuvvet versin Türkiye için” dedi.

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