İmamoğlu: Kim sana FETÖ’cü ya da PKK’lı diyorsa, kendisi FETÖ’cü ya da PKK’lıdır

31 Mart’taki seçimleri kazanan ancak daha sonra mazbatası elinden alınan Millet İttifakı’nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu gittiği her yerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Arnavutköy’de gerçekleştirdiği seçim turunda bir esnaf, İmamoğlu’na, geçtiğimiz akşamki Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen ”kumpas videosu”nu sordu. İmamoğlu’yla genç arasındaki diyaloğun sürdüğü anlarda araya giren Kanal 7 muhabirinin iftiralarını sürdürmesiyle tartışma farklı bir boyuta geçti.

İmamoğlu, kendisine “İnternet sitelerindeki görüntüler montaj mı?” şeklinde soru yönelten muhabire şöyle diyerek adeta Türkiye’nin bugününü özetledi:

“Montaj değil ama tamamını yayınla. PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü. Seni FETÖ'cülükle biri suçluyorsa, o FETÖ'cüdür. Seni PKK'lı diye biri suçluyorsa, anla ki o PKK'lıdır.”

SÖZCÜ DE BENZER KUMPASLARA KARŞI HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Yayın hayatına başladığı günden bu yana haberleriyle FETÖ’nün iç yüzünü en net olarak ortaya koyan tek gazete olan SÖZCÜ’nün kumpas davaları karşısında adalet arayışı devam ediyor.

19 Mayıs 2017 günü düğmesine basılan algı operasyonunda, basın ve demokrasi tarihine kara sayfa olarak geçen bir karara imza atılmış, iki arkadaşımız ‘haber yaptıkları' için tutuklanmışlardı. Bu soruşturmanın ilerleyen safhasında söz konusu iddialar tek tek çürütülmüş ve arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmuşlardı. 10 Aralık 2018'de ise basın ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir gelişme daha yaşanmış, yine haberler ve attığımız manşetlerle suçlandığımız ‘çelişkilerle dolu’ ikinci bir iddianame hazırlanmıştı.