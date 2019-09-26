İmamoğlu merak edilen deprem sorusunu yanıtladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin hemen ardından çalışmaları koordine etmek üzere geldiği AKOM'da günün son açıklamasını yaparak geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların toplandığı alanlardan Güngören 15 Temmuz Parkı'na gitti. Öncesinde açıklama yapan İmamoğlu “İstanbullular geceyi güvenle evlerinde geçirebilirler mi” sorusuna “Dün, iki gün önce üç gün önce neyse bu anlamdaki risk bu akşam da aynı. Benim bilim insanlarından aldığım yorum bu konuda net. Tümüyle sizin evinizle ve binanızla alakalı. O bakımdan şu anda daha tehditkar bir durum yaşıyoruz diyemeyiz. Hiçbir şey yaşamayacağız da diyemeyiz” yanıtını verdi.

İLGİLİ HABER Medyanın 'İmamoğlu' sansürüne tepki

“ESAS OLAN BİNALARIN SAĞLAMLIĞI”

İmamoğlu, “Bu iki gün üç gün beş gün bir hafta bir ay önce neyse bu akşam da o, bir ay sonra da o. İstanbul’un böyle bir süreci var. Bilim insanlarının bize somut olarak söyleyebildiği tarif bu. Ben de bunu vatandaşlarımla hemşerilerimle paylaşıyorum. Esas olan binalarımızın sağlamlığı ve bu sürece hazır olmamız” dedi.

İLGİLİ HABER İmamoğlu: Önemli bir ikaz günüydü

İmamoğlu geceyi dışarıda geçirecekler için önlemler alındığını da belirterek şunları söyledi: “Hazırlıklıyız. Bu konuda özellikle yoğun oldukları alanlara gıda dağıtımı bir kısım servisler yapacak araçlarımız hazırlığını yaptı. Akşam bu alanlarda hizmetlerini verecek. Vatandaşımızın yanında olacağız. Hem moral vererek aynı zamanda umut vererek aynı zamanda da bu işin ciddiyetini anlatarak yüzleştirerek yanında olacağız. Bu samimiyetimizi bu ciddiyetimizi hep koruyacağız. Bir ay sonra 6 ay sonra unutmayacağız. Depremin şiddetine göre aklımızda kalmayacak her an aklımızda olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımla bu sürece hazırlıklıyız. Bu akşam da yanlarındayız.”