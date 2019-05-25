İmamoğlu: O bir avuç insana hak ettiği dersi vereceğiz

Saadet Partisi’nin Şişli’deki iftarında orucunu açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’a geçerek, Hakkı Savunanlar Platformu’nun düzenlediği iftara katılmış olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluştu. İmamoğlu, bir süre Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra, iftara katılan davetlilere şu konuşmayı yaptı:

“Ramazan ayı, aydınlanma ayıdır. Aydınlanmak için elbette sağlıklı bilgilerle buluşmak, tanışmak, sohbet etmek, bütün bunların var olduğu bir toplum olmak benim duam. Bizi, bu düşündüğümüz mecradan uzaklaştırmaya çalışan bazı diller, üsluplar hepimizi üzmekte. Ama toplumun derin bir vicdanı var, bunu yaşıyorum. Şükürler olsun ki, 82 milyon insanımızın bu topraklarda birbiriyle derinden bağları var. Gerçekten tahmin edemeyeceğimiz köklerden bağlılığı var. Kim nasıl bir kötülük yaparsa yapsın, kötü dil kullanırsa kullansın, arka planında bu süreci tamir etmeye çalışan büyükleri, alimleri var, herkes var. Bu toplumun geleceğine dair umutsuzluk asla var olmamalı. Bu günleri kendi şahsım adına bir ders olarak görüyorum. Bazı yanlışlar yapmışız ki bugün bunları yaşıyoruz. Buradan gerekli dersi aldıktan sonra, düzgün bir yol yürüdüğümüzde ülkemizin ve milletimizin çok daha iyi bir gelecekte buluşması kaçınılmaz. Bunu başarmalı ve bu yönde hepimizin çalışması lazım.”

”SİYASET ÜSTÜ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ”

“Siyaset üstü bir dönem yaşıyoruz. Ramazan ayına denk geldi. Tüm dikkatimizle bu ayın maneviyatına aykırı düşmemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bunu tam tersini yapanlar da var ama toplum bunu ayırıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. İyi dili, kötü dili ayırıyor. Ben, buraya Saadet Partisi’nin iftarından geldim. Sayın Genel Başkanı ile otururken 14 yaşında İmam Hatip’te okuyan bir kızımız geldi. Ağlıyor. ”Kızım niye ağlıyorsun” dedim. ”Adalet gelecek mi” diyor. Bunun bana hissettirdiğini tarif edemem. ”Kızım tabii gelecek adalet. Nasıl gelmez” dedim. Bir iki defa sarıldık. Morali düzeldi. Fotoğraf çekildik. Baktım sonra yine ağlıyor. 14 yaşındaki kızımıza bunu yaşatanlara, hep birlikte demokratik yollarla hak ettiği dersi vermek zorundayız.”

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı SP iftarına Yıldırım telgraf gönderdi

”KARARLI BİR TOPLUM GÖRÜYORUM”

“Ben bu yolda kararlı bir toplum görüyorum. Asla bu süreçte aykırı düşünen vatandaşlarımız rakibimiz değil. Bu düşünceyle hareket etmeliyiz. Toplumda farklı düşünen insanlar olabilir. Onları kazanmak için sonsuz mücadele vermeliyiz. Sadece bir avuç insanın kötülüğü bize bugünleri yaşatıyor. O bir avuç insana hak ettiği dersi 23 Haziran’da sandıkta vereceğiz. Topluma huzuru, barışı, özgürlüğü ve bir arada hissedebilmeyi, toplumun geleceğini hep birlikte hazırlayabilmeyi başarmalıyız. Her zaman şu örneği veriyorum. Kutsalımız olan ailelerimizin en değerli varlığı çocuklarımız. Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği, bizim ortak yolumuz olmalı. Evrensel değerlerle yol haritamızı insanlık adına çizmeliyiz. Bu bilinçle hareket ettiğimi bilmenizi istiyorum. Tüm gücümü de sizlerden, İstanbul’da yaşayan herkesten aldığımı belirtmek istiyorum.”