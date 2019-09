Son dakika… İmamoğlu: Önemli bir ikaz günüydü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan 5.8’lik depremden sonra İstanbul’da AKOM’da depremi yakından izliyor.

İmamoğlu uzmanlarla AKOM'da bir toplantı gerçekleştireceklerini ve bundan sonra bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiğiyle ilgili bir açıklama yapabileceklerini söyledi.

Başkan İmamoğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bugün ne yazık ki 5.8 büyüklüğünde Marmara Denizi, Silivri açıklarında tam saat 13.59'da bir deprem yaşadık. Öncelikle bütün İstanbullu hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz ve buradan bütün İstanbullu hemşehrilerilerime söylemek isterim ki şükürler olsun bir can kaybımız yok. Ciddi anlamda bir yaralanma ihbarı da yok bize ulaşan. Yanısıra yapılarla ilgili bir kısım ihbarlar aldık ama bunları soruşturduğumuzda sadece Avcılar ve Sarıyer'de minarenin üst kısmındaki devrilmenin dışında yapı ihbarları asılsız çıktı. Bunlar bizi sevindiren haberler. Elbetteki deprem İstanbul'un ve doğanın gerçeği ve hepimiz biliyoruz ki deprem tek başına insan öldürmüyor. İhmal öldürüyor. Depreme hazırlık yapmalıyız. Binalarımızla ilgili sıkıntılar can kaybına neden oluyor. Allah korusun inşallah temenni ediyoruz ki en hızlı şekilde İstanbul'a müdahale edeceğiz. Tabii 20 yılı aşkındır aslında depremle alakalı teyakkuzdayız. Fakat ne yazık ki İstanbul'da riskli bina sayısı hepimizi rahatsız etmekte. Bu konu da göreve gelir gelmez çalışmaya başladığımız alanlardan birisi. Depremin milli bir mesele olduğunu hepimizin konuşmak zorunda olduğumuzu ve kararlı olarak süreci tamir etmek zorunda olduğumuz her zaman söyledim. Bugün de aynı noktadayız. Elbette bu hazırlığı yapacağız, afet bilincini oluşturacağız, ciddi eğitimlerimiz olacak. İstanbul'da afete hazırlık noktasında hazırladığımız uygulamayı devreye almak İçin çalışmalarımız bitmek üzere. İstanbul'da yani 859 deprem toplanma alanı tespit ettik. Bu konuda hazır olanlar olmayanlar var. Bunların çoğu İstanbul'un merkezi yerlerinde. Bütün bunların hepsi bir yana. Bugün ciddi bir ikaz almış durumdayız. İBB olarak görevimizi yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. AKOM'da teyakkuz halindeyiz.”