İmamoğlu: Önümüzdeki yıl kreşi de açacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı devam eden “75. Yıl Kompleksi” inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra yetkililerden projeyle ilgili sunum aldı.

“VERİMLİ HALE GETİRMEK SORUMLULUĞUMUZ”

İmamoğlu, incelemelerini tamamlamasının ardından gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı:



*Güzel bir spor alanı tasarlanmıştı. Biz de yanına bir kreş alanı ekledik. Şimdi Sultanbeyli Belediye Başkanı'mızla da sohbetini yaptık. İlçenin ihtiyacına göre, yan yana çift suni çim tasarlanmış.



*Belki birisini doğal çim yaparak, aynı zamanda daha üst performans liglere uygun hale gelmesini sağlama düşüncesindeyiz. Buna çalışacaklar. Hem İBB hem Sultanbeyli Belediyesi'nin katkılarıyla konuşacağız.



*Tesisin içindeki fonksiyonları, yakın bölgenin ihtiyaçlarına göre, belki bir kısım revizyonlar yapabiliriz, kütüphaneyi genişletebiliriz, çocukların, gençlerin etkileşim alanlarını daha güçlendirebiliriz. Bu tür alanlar, yaşamın güçlendiği alanlar. Çocukların ve gençlerin yaşama hazırlandığı alanlar. O bakımdan en verimli hale getirmek sorumluluğumuz.

*İnşallah hayırlısıyla önümüzdeki sene sonuna toparlanacak bir proje diye ön görüyoruz.”