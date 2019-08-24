İmamoğlu: Ortaya çıkan eser insana keyif ve huzur veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde temelini attığı Kavaklı Mahallesi'ndeki “Cemevi, Kültür Merkezi ve Spor Alanları” inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na, selefi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Yetkililerden inşaatla ve projeyle ilgili bilgi alan İmamoğlu, Çalık ile birlikte tesisin tüm birimlerini gezdi. Yetkililer, İmamoğlu ve Çalık'a, projenin örnek fotoğrafları üzerinden detaylı bilgiler verdi.

İMAMOĞLU: “ALEVİ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI DÜŞÜNDÜK”

Büyükşehirlerdeki cemevlerinin birçoğunun yapı itibariyle ihtiyaçlara yanıt vermekten uzak olduğunu belirten İmamoğlu, “Beylikdüzü'nde başkanımızla beraber çalışırken, hızlıca Alevi vatandaşlarımızın ibadethane ihtiyacını karşılama noktasında çalışma başlatmıştık. Bu bakımdan başlangıçtan itibaren cemevinin bu arazide en hassas, en kutsal şekliyle inşa edilmesi konusunda bir karar vermiştik. Bunu başarmak istemiştik ve bunu tümüyle kamuoyuna açık yapmak istemiştik. Çalıştaylar yaptık, yarışma yaptık. Yarışmada birinci seçilen projenin inşası sürecine karar verdik. O ihale süreçleri vesaire derken gün, bugüne kadar geldi” dedi.

İMAMOĞLU: “BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

“Ortaya çıkan eser gerçekten insana keyif veren, huzur veren bir yapıya dönüştü” diyen İmamoğlu, “Güzel vatanımızda, Alevi vatandaşlarımızın bence keyifle ibadethane olarak kullanabileceği ve buradaki bütün vatandaşlarımızın gelip kültürel faaliyetlerinden faydalanacağı, paylaşacağı bir ortaya çıkıyor. Bu manada Kavaklı'da, hemen Yaşam Vadisi'nin kıyısında gerçekleşen bu cemevimiz bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bunu bitirmek, vatandaşlarımızla paylaşmak başkanımıza kısmet oldu. Biz de yanında olacağız. İnşallah güzel bir açılışla, insanlarımıza hizmet etmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

ÇALIK: “YIL SONU İTİBARİYLE AÇACAĞIZ”

Çalık da tesisin sadece bir ibadethane olarak değil, aynı zamanda çevresine örnek olacak nitelikte bir proje olarak ortaya çıktığını vurguladı. Çalık, “Yıl sonu itibariyle açacağız. Yakın çevresiyle, açık alanıyla, bu mahalleye, aslında bir karakter de sağlayacak. Yaşam Vadisi ile de ilişki kuracak. Açık alanlarıyla da iyi bir şekilde düzenlenecek bir proje. Ben de Alevi cematinin burada huzurla ibadetlerini yapacaklarını düşünüyorum. Lokma evinden, aş evine ve dersliklerine varıncaya kadar, konferans salonuna kadar birçok ihtiyacı karşılayacak bir komplekse dönüştü. İnşallah İBB başkanımızla birlikte açılışını yıl sonu itibariyle yapacağız. Biz hızla devam ediyoruz çalışmaya” diye konuştu. İmamoğlu ve Çalık, incelemelerin ardından şantiye alanına gelen vatandaşlar ve çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.

YAŞAM VADİSİ'NE KOMŞU OLACAK

Beylikdüzü Belediyesi'nin internet sitesinde, proje şu sözlerle tanıtılıyor: Alevi- Bektaşi inancının değerlerini mimari özelliklerinde yansıtılması hedeflenen “Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi” projesi, sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak bir yapıda hazırlandı. Yaşam Vadisi'ne komşu olacak olan Beylikdüzü Cemevi'nin projesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.Maddesi'ne göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlendi.

BİRİNCİ OLAN PROJE HAYAT BULUYOR

Yarışma sonucu birinci olan projede, yapı ve peyzaj mimarisinde iç – dış sürekliliğini bozmayacak şekilde doğal taş dokusu kullanılacak. Üst katlarında ahşap strüktür ve dokuların tercih edileceği proje, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 7 bin 800 metrekarelik bir alanda yapılacak. Aynı zamanda Kültür evi olan proje, örnek bir kentsel tasarım ve peyzaj projesi olarak da ele alındı. 2 bin 230 metrekarelik bir alanda inşa edilmesi öngörülen cemevi ve kültür evi, Kavaklı Mahallesi'nde ulaşılabilir bir kamusal mekân yaratarak vatandaşların bir araya gelebileceği bir ortam seçeneği de sunacak. Yeşilin ön planda olduğu Beylikdüzü'nde, bu proje için de ağaçlandırma yapılacak. Proje sınırları içerisinde Kavaklı'nın nefes almasını sağlayacak 158 ağaç dikilmesi planlanıyor. Ayrıca; 3300 metrekarelik yapı alanına sahip Cemevi ve Kültür Merkezi Projesi, 37 araçlık bir otopark alanına da sahip olacak.