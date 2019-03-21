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İmamoğlu, sosyal medyada reytingleri alt üst etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Erkem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, aynı saatlerde farklı televizyon programlarında canlı yayın konuğu oldu. İmamoğlu, sosyal medyada izlenme oranıyla Binali Yıldırım'a büyük bir fark attı.

22:06 -
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de yayınlanan Seçim Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Aynı saatte rakibi AKP’li Binali Yıldırım ise başka bir televizyon programının canlı yayın konuğuydu.

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İki adayın sosyal medyada izlenme oranlarında büyük bir fark oluştu. İmamoğlu’nun katıldığı programı 4 bin 406 kişi canlı izlerken Binali Yıldırım’ı ise bin 203 kişi izledi.

Aradaki farkı Halk TV’nin Genel Müdürü Şaban Sevinç de dile getirdi. Dinç, izlenme oranları arasında büyük bir farkın olduğunu söyledi.

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Son güncelleme: android-time 22:16 21.03.2019
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