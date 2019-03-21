İmamoğlu, sosyal medyada reytingleri alt üst etti!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de yayınlanan Seçim Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Aynı saatte rakibi AKP’li Binali Yıldırım ise başka bir televizyon programının canlı yayın konuğuydu.

İLGİLİ HABER İmamoğlu'ndan yandaş sunucuya gönderme! Son dakika haberleri...

İki adayın sosyal medyada izlenme oranlarında büyük bir fark oluştu. İmamoğlu’nun katıldığı programı 4 bin 406 kişi canlı izlerken Binali Yıldırım’ı ise bin 203 kişi izledi.

Aradaki farkı Halk TV’nin Genel Müdürü Şaban Sevinç de dile getirdi. Dinç, izlenme oranları arasında büyük bir farkın olduğunu söyledi.