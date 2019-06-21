Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu: Belli ki bizim bildiklerimizin 10 katı var

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 'Öyle tehdit mehdit bizi yormaz. Vız gelir tırıs gider..Biz biliyoruz ne var, sorun ne ama belli ki bizim bildiklerimizin 10 katı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde' dedi.

15:35 -
Haberler Gündem

İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları 

İstanbul Belediyesi’nde ne var ki, bu kadar feryat figan ediyorlar. 24 Haziran’dan sonra İBB’de ne olduğunu açıklayacağım. O zaman birilerinin tansiyonları düşecek.Her gün şapkadan tavşan çıkarmaları, öyle tehdit mehdit bizi yormaz. Vız gelir tırıs gider..Biz biliyoruz ne var, sorun ne ama belli ki bizim bildiklerimizin 10 katı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde.

DHA

Ortak yayında bir kişinin kağıt kaldırdığı iddiası

Evet gördüm, şaşırdım da. Sağ tarafımda birinin ara ara kağıt kaldırıp indirdiğini gördüm. Hatta son dakikalarda o kişinin hararetle kağıt indirip kaldırdığını gördüm. Baktım ki Çaya davet yazıyor. Yani çaya davet de sayın Yıldırım’ın fikri değildi. Ben ısrarla hatırlattım ama sayın Yıldırım’dan davet gelmedi. Demek ki o kağıdı kaldıranın davetiydi.

Son güncelleme: android-time 16:08 21.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more