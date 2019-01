Ekrem İmamoğlu: Seçenler kadar seçmeyenlerin de hak sahibi olduğu bir şehir

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu özel bir TV kanalının canlı yayınına konuk oldu. İmamoğlu adaylık süreci, ailesi ve çalışmalarıyla ilgili birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ADAYLIK SİNYALİ 2017 YILININ EYLÜL AYINDA VERİLMİŞTİ”

Adaylık süreciyle ilgili Türkiye’nin çok alışmış olduğu bir süreç olmadığına değinen İmamoğlu, “Ama bence çok dengeli, seviyeli… Partimizin tüm kurullarının benimsemesinin sağlandığı bir süreç. Elbetteki burada genel başkanımızın teveccühü çok önemliydi. Bizi bu yöne kabul etmesi çok önemli ve değerliydi. Aslında gerçekçi sinyali 2017 yılının Eylül ayında verilmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım’ın istifa sürecinden sonra. Dolayısıyla biz ilgimizi alakamızı yoğunlaştırdığımız İstanbul kentiyle Aralık ayı itibarıyla buluşmuş olduk. Çokta hazırlıklıyız açıkçası” diye konuştu.

“BENİM AİLEMDE HE KESİM İNSAN VAR”

Hayatta her koşulun kendisi için çok değerli olduğunu belirten CHP’nin adayı İmamoğlu, “Çünkü her tecrübe sizi hayata geniş bir perspektifle hazırlıyor. Benim ailemde her kesim insan var. Tümüyle bunların şu andaki davranışlarıma yön verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir kesime uzak olmadığımı düşünüyorum. Bu da tamda yerel yöneticide belkide olması gereken unsurlar diyebilirim. Alınganlık yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Siyasi tavırlar bir miras değildir. Buna yeni nesil insanlar şekil verebilir. Bir sürü ailede var. Ailemin geçmişte ürettiği tüm siyasi geleneklere bakış açıları, yakınlıkları benim için çok değerlidir. Hayata bakışımı ve insanlarla ilişkilerime çok değerli katkılar sunmuştur” dedi.

NEDEN SEÇİLMESİ GEREKTİĞİNİ TEK TEK SIRALADI

İstanbullunun İstanbul’un bir parçası olduğunu hissetmediği bir döneme taşıyan yönetim anlayışından bahseden İmamoğlu, “İstanbul’da zaten 25 yıllık bir süreç yaşanıyor. Bir süreçle yöntemle yönetiliyor. Elbetteki her dönemin aslında kendine has yol haritası oluşur. Hani vardır ya giriş, gelişme, sonuç olarak baktığınızda insani ilişkiler açısından iyi bir dönem başlangıcı yaşanmış olabilir. O dönemde takdir ettiğimiz bir çok unsur var. Ama özellikle son dönemde İstanbul’a çok ciddi sıkıntılar yaratan ve başta yönetim anlayışıyla İstanbul’u bambaşka bir yöne çeviren şu anda İstanbullunun İstanbul’un bir parçası olduğunu hissetmediği bir döneme taşıyan yönetim var.

İstanbul’un yönetiminde İstanbullunun hiçbir iradesi yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışı İstanbul’a kattıklarına baktığınızda son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, belediye başkanının, bir başka unsurla milletin oy verdiği bir insanın istifa ettirilerek görevden ayrılması ya da istifa ederek. Bu tür tavır ve davranışlar başka bir siyasi anlayışa çekmiştir İstanbul’u. Biz tamamen demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen insanları içine katan her kesimi,kendini sorumlu hissettiği her konuda masanın bir parçası olabildiği demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü bir tavırla bir kentin yönetim anlayışını vadediyoruz. Kaldı ki bunun elbetteki alt unsurları var. Katacakları değerler var. Bu kentin çocuğuna, kadınına, gencine, mazlumuna, yoksuluna başka boyutlarda değerler katacak saygıyla katacak. Bir lütuf gibi değil. İnsanları evet sen bizim kentimizin insanısın mağdur etmiştir bu kent seni. Sorunların var. Biz bu sorunları çözeceğiz. Ama aynı zamanda seni hayata taşıyacağız. Lütuf gibi değil bir hizmet anlayışıyla insanlara yakınlaşan bir yönetim anlayışı” diye konuştu.

Sadece siyasi kavramlarla ‘ben seçildim ben yöneteceğim’ anlayışı olmayacağından değinen Ekrem İmamoğlu, “Seçenler kadar seçmeyenlerin de hak sahibi olduğu bir şehir yönetiminden bahsediyorum. Muhtarından, Büyükşehir Belediye başkanına kadar… Hangi unsur varsa liyakatıyla sürecin içine katılan. Bakın onbinlerce insan çalışıyor Büyükşehir Belediyesi’nde iyi biliyorum çok liyakatlı, becerikli, başarılı insanlar var. Mesleklerini yapamıyorlar. Bir kurum içerisinde tarih boyunca bu kadar rotasyonu başka bir kurumda göremezsiniz.

