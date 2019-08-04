İmamoğlu: Seneye deniz festivali organize ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kalamış Marina’dan tekneye bindi. Vatandaşlar, Caddebostan Plajı’nda düzenlenen 4. Red Bull Uçuş Günü etkinlik alanına ulaşan İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Spor kıyafetler tercih ettikleri gözlenen İmamoğlu ve eşi, atlayış yapan takımları tekneden ilgiyle izledi. Diğer teknelerde bulunan çok sayıda vatandaşı selamlayan İmamoğlu, daha küçük bir deniz aracına geçerek, sahildeki yurttaşlarla da yakınlaşma fırsatı buldu.

Bu sırada renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlar İBB Başkanı’na, “İmamoğlu oley” şeklinde tezahüratta bulunurken, tekneler kornalarını çaldı.

“SENEYE İBB OLARAK BİZ DE KATILACAĞIZ”

İmamoğlu, kısa deniz turunun ardından, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşların bulunduğu başka bir tekneye çıktı. Vatandaşlar, İmamoğlu ve eşi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. İmamoğlu ve vatandaşlar arasında keyifli sohbetler yaşandı.

Ödül töreni için vatandaşların alkışları eşliğinde karaya çıkan İmamoğlu, çalışanlarla ve katılımcılarla selamlaşıp, fotoğraf çektirdi. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Enerjisi yüksek bir kent İstanbul. Aynı zamanda bir deniz kentiyiz. Denizle buluşmayı teşvik eden her buluşmanın yanında olacağız. Bu organizasyona katkı sunan yaratıcı insanlara minnet duyuyorum. Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız. Seneye, İstanbul’a bir deniz festivali organize ediyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımızla da konuştuk. İnşallah İstanbul’un tüm sahillerinde festival gerçekleştireceğiz. İstanbul’la ilgili her yeniliğe açığız. Hepinizi çok seviyorum. İyi eğlenceler” dedi.

İmamoğlu ve eşi, ödül töreninin yapılacağı platforma el ele çıktı. 35 takımın yarıştığı etkinlikte, birinciliği “Coffee Lovers” takımı kazandı.

Şampiyon takım, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.