İmamoğlu sordu? AA’dan cevap geldi

Oturumda Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım’a AA ile ilgili şu soruyu sormuştu;

Ekrem İmamoğlu: Tekrar soruyorum, sayın Yıldırım AA o akşam yaptıkları, sizin için ne ifade ediyor? Gece yarısı bakanlarla yaptığınız görüşmeleri doğal karşılarken AA ile görüşmediğinizi söylüyorsunuz, bunu doğal mı karşılıyorsunuz. Gece yarısı tüm bilboardların gönül belediyeciği kazandığ yetkisini kim verdi? Ben hala çaldılar’ın muhatabanını kim olduğunu merak ediyorum?

Binali Yıldırım: AA’nın yayın akışını kesmesini AA açıklamalı bu normal birşey değil ama bunu ben yanıtlayamam. 25 tane belediye kazanmış AK Parti, Meclis üyeliklerinin çoğunluğunu kazanmış ne yapacaktık seçimi kaybettik mi diyecektik. Elbette Gönül Belediyeciliği kazandı diyecektik. 50 fazla belediye meclis üyesi kazanmışız.

AA’DAN AÇIKLAMA

AA’dan yapılan açıklamada, “AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır” ifadeleri yer aldı.