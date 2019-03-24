İmamoğlu’ndan Yıldırım’a zor soru: Bir irade bağımlılığı mı var?

Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk’teki programında açıklamalarda bulundu. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la biraraya gelmek istediğini yineleyen İmamoğlu, “Binali Yıldırım’ın kendi kişisel tavrını temsil edip etmediğinden emin değilim. Tavrı güzel. Nezaketen de bir iki defa temasımız oldu. Ama ben ‘buluşalım’ dedim mesela. Bu hoşgörü ve açık olan bir insanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Acaba orada bir irade bağımlılığı mı var?” ifadelerini kullandı.

“İZİN MAKAMIM YOK”

Program sunucusunun Cumhurbaşkanı ile buluşmasını hatırlatması üzerineyse İmamoğlu, “Yıldırım’ın birinden izin alması mı gerekiyor? Benim öyle bir izin makamım yok mesela” dedi.

“YORMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Partisine ve kendisine yönelik suçlamalara değinen İmamoğlu, “Rahatlığım şuradan geliyor; seçim kampanyası dönemindeyiz. Suçlamalarla sizi yormaya çalışıyorlar. Siz eğer suçlu değilseniz; biri buradan geçiyor, biri buradan geçiyor. Üstünüze alınmadığınız zaman, size yakışmadığı zaman bir anlamı yok. Bazen bam teliniz geriliyor, gerilmemesi mümkün değil çünkü bütün kutsallarınız üzerinden konuşulmaya başlanıyor ya da bütün değerleriniz üzerinden konuşulmaya başlanıyor bu sizi üzüyor. Ama sonra diyorsunuz ki, 16 milyon insana karşı sorumlusunuz. Bir insanın kötü sözü sizi niye üzsün ki?” ifadelerini kullandı.

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