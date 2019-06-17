İmamoğlu tarihi yayından sonra çıkışta açıklamada bulundu

İmamoğlu çıkışta basın mensuplarına şöyle konuştu;

“Türkiye demokrasi adına çok önemli bir başlangıç yapmıştır. Bunun 17 yıldır olmamasının bence Türkiye’ye, milletimize zararı olmuştur. Sohbet edebilme, konuşabilme, paylaşabilme, toplumun huzurunda ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme her siyasi ortamın bir geleneği haline gelmesini umuyorum. Çok değerli bir şey bu keyfini yaşadı millet. Onun için bu emeği gösteren bu görüntüleri nakleden tüm medya kuruluşlarına ve buradaki basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin.”