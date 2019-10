İmamoğlu, Trabzon Günleri’nde konuştu: Trabzon’un güzel bir evladı olarak size layık olmaya çalışıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yanikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı. Trabzon'un Fethi'nin 558'nci yıldönümüne de denk gelen tanıtım günlerinde konuşan İmamoğlu, doğduğu kentin tarihiyle ilgili kısa bilgiler paylaştı. İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben, burada değerli protokolün başlatacağı etkinliklerin ve onları İstanbul'da misafir etmenin elbette ki başka bir boyutunu yaşıyorum. Çünkü ben, Trabzon doğumluyum, protokole hatırlatayım; ama diğerleri biliyor zaten. Trabzon'da doğduğum, Trabzon'da liseyi bitirdim, Trabzon'un güzel bir evladı olarak onlara layık olmaya çalışıyorum İstanbul'da.”

“TRABZON, HER ORTAMDA MÜCADELESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR”

Trabzon'un İstanbul ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen ikinci kent olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gibi gerçekten önemi ile dünyada nam salmış, benim de mahallemde doğmuş Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon'un ayrı bir tacıdır. Yine Trabzon şehri, insanlarıyla Türkiye'nin istiklal mücadelesinin önemli bir simgesi olmuş kitleye sahiptir. Halkı, her zaman olduğu gibi istiklal mücadelesinde de gözünü sakınmadan canını feda etmiş ve her ortamda mücadelesini ortaya koymuştur. O bakımdan Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığında, her zaman ön saflarda Trabzon ruhunu hissettiğini dile getirmiştir. Dolayısıyla kentin bu anlamda yoğun ve değerli anılan karakteri söz konusudur” dedi.

“SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK BENİM İÇİN ONURDUR”

Kentin değerli kurumlara sahip olduğunu belirten İmamoğlu, bunları; Trabzonspor ve kendisinin de mezunu olduğu Trabzon Lisesi olarak sıraladı. İmamoğlu, sözlerini, “Sizlerle birlikte olmak benim için onurdur, gururdur. Umut ediyorum ki daha farklı, bir arada olmak kültürünü destekleyen ve bir arada olma kültürünün simgesi olan etkinlikleri de başarma konusundaki fikrimizi, yine sivil toplum kuruluşlarıyla, hemşeri dernekleri ile tartışarak, konuşarak hayata geçireceğimizi ve bu anlayışın daha farklı bir soluk getireceğine olan inancımı belirtiyorum. Önümüzdeki 3 günün Trabzon adına çok keyifli geçmesini diliyorum” şeklinde noktaladı.