İmamoğlu metro haritasını açıkladı!

TRT Haber kanalında ilk kez bir canlı yayına katılan Ekrem İmamoğlu, ulaşım projeleriyle ilgili gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı.

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İmamoğlu şöyle konuştu;

“Çok şey yapıldı gibi gözükebilir ama yaşamın içerisinde o çok şey yapıldıyı hissetmiyoruz. Bu şehirde trafikten şikayet oranı hiç azalmadı. Çok şey yapıldı, neye yapıldı. Öncelik metro, tereddütsüz. Bu şehirde metro durağına yürüme mesafesinde yaşayan nüfus oranı yüzde 2. Bugün Marmaray dahil -ki yeni açıldı- raylı sistemlerden yararlananların oranı yüzde 18. Metro bütün büyük şehirlerde en önemli ulaşım aracıdır.

2014 yerel seçiminde 450 km raylı sistem vaadi var. Yarısı bile olmadı. Bütün ulaşım ağının birbirine entegre olacağı, 2029’a kadar olacak bütünleşik ağ sistemi yapacağız.

Bir takım metro projeleri durma noktasında. Bu bütünleşik metro ağıyla birlikte İstanbul’un deniz ulaşımını -yüzde 3’lere indi- yüzde 10 seviyesine çıkartma hedefindeyiz. Bu metro ağını 2029’a kadar tamamlamak hedefindeyiz. Özellikle Sultanbeyli’den Esenyurt’a kadar bir megabüs hattı projemiz var. Metrobüs gibi yoğun imalatlı bir sistemden bahsetmiyoruz. Büyük bir yatırım yapmadan verimli araçlarla metrobüsü daha verimli hale getireceğiz, megabüsle birlikte yüklerini yüzde 30 azaltacağız. Bu iş bizim en önemli konularımızdan bir tanesi.

İstanbul’da taksi, minibüs gibi özel araçlarla ulaşımın payı yüzde 67 civarında. Biz onların katılımcılığını sağlayacağız. Sorunları bire bir hisseden tüm aktörleri. İki otogar düzenimiz var, ki aynı şeyi rakibimiz de öneriyor. Örneğin bunların geçişleri. Mini otogarlar yapılması, kamyon kamyonet gibi lojistik taşımaların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Bununla hem ulaşımda kolaylık sağlamış oalcağız, hem de yakıt tüketimini düşürmüş oalcağız. En başta ulaşımdaki bu işin başındaki insanlar, aktörlşeri, hiçbir zaman masada olmadılar. Bu masaya katılmamalarından dolayı üretim ayapmadılar. Bugün lojistik konusunda en uzmanların görüşlerine başvurulmuyor. Belediyecilik katılımcılıkla kolaylaştırılacak bir alan. Önceliğimiz metroya öncelik vermek, yayayı, bisikleti ve yapacağımız yeşil vadilerle tümüyle entegre bir sistemle İstanbul’u çağdaş bir ulaşım ağına kavuşturmaktır.

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