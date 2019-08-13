İmamoğlu: Uzun zamandır kimse çıkıp, yürümemiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın üçüncü günü mesaisine, Saraçhane'deki merkez binada başladı. Bir süre makam odasında çalışan İmamoğlu, ortanca oğlu Semih ve beraberindeki heyet ile birlikte öğle saatlerinde İBB binasından ayrıldı. İmamoğlu'na İBB Genel Sekreter yardımcıları Murat Kalkanlı, Orhan Demir ve Murat Yazıcı ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin eşlik etti. Arkeoloji Parkı içerisinden geçerek Aksaray'a inmeyi planlayan İmamoğlu, gördüğü manzaralardan memnun olmadı. “Kazıya açık bir gezi alanı haline getirmek lazım bu arkeolojik parkı” diyen İmamoğlu, kurmaylarına, “İnsanların hem gezmesini sağlamak hem arkeolojik parkı hissetmesini sağlamak gerekiyor. Buraların hemen yenilenmesini sağlayıp, hemen sisteme dahil olmasını istiyoruz. Şuraya bakar mısınız, muazzam bir alan. Buradaki durum, kazıyla mı ilgili, koruma altına mı alındı onlara bir bakın derim. Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Bey'e bunu söyleyeceğiz, siz de bir bakın derim” uyarısında bulundu.

“ÇEVREMDE NE VAR DİYE BAKMAMIŞLAR”

Tarihi yarımada içerisinde çocuklar için yapılmış plastik oyun gruplarına rastladığını belirten İmamoğlu, “Böyle şey olmaz. Bakın bu parkın içinde de var. Anadolu'da bir belediye koysa, insanlar yadırgıyor. Buraya böyle şeyler koyulması kadar ayıp bir şey yok. Haliç'e daha yeni koymuşlar, yeni, imalat yeni. Seçimden önce yapılıyordu. Seçimden 2 hafta sonra oyun grubu kondu. Bu tercihleri kim yapıyorsa tümden bu işi değiştireceğiz. İşte İBB'nin önü. Herhalde uzun zamandır kimse çıkıp, yürümemiş. Yani hiçbir yetkili, ‘Çevremde ne var ne yok' diye bakmamış. Önce yakın çevresinden başlar insan. Ama bu ada, ancak yürüyerek, hissederek olur. Öyle uzaktan olmaz” şeklinde konuştu.

“AJANDAMIZ AÇIK”

İmamoğlu, Pertevniyal Lisesi önünden ve Valide Sultan Camii avlusundan yaya olarak geçerek, incelemelerde bulunacağı Aksaray Yeraltı Çarşısı'na ulaştı. Çarşı girişinde İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Bu sırada 4 yaşındaki Elif Akgül adındaki çocuğun uzun süre İmamoğlu'na sarılması ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Yeraltı çarşısı yönetimi ve esnafı tarafından çiçekler ve alkışlarla karşılanan İmamoğlu, yöneticilerle bir süre toplantı yaptı. Yönetim adına Başkan Cemal Dadasınlıoğlu çarşı olarak sorunlarını sıraladı. İmamoğlu da karşılık olarak, “Ajandamız açık. Ne olacaksa, oturup sizinle konuşarak olacak” yanıtını verdi. İmamoğlu, çarşı esnafı ve vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmadı.

TELSİZLE BAYRAM KUTLADI

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Aksaray'dan yine yürüyerek Yenipakı Metro İstasyonu'na geçti. Bayramda çalışan Metro A.Ş. çalışanlarıyla bayramlaşan İmamoğlu, 7 ay önce hizmete giren, “Yenikapı Güvenlik İzleme Merkezi”nde de incelemelerde bulundu. Metro İstanbul Genel Müdür vekili Ali Fırat, İmamoğlu'na merkezle ilgili teknik bilgiler verdi. İmamoğlu, merkezde çalışanların tek tek bayramlarını kutladı. İmamoğlu, mesai başındaki çalışanlara da telsizden ulaşıp bayramlarını kutladı. Çalışanlarla çay içen İmamoğlu'nun oğlu Semih'le aynı koltuğa oturması dikkat çekti. İmamoğlu, yardımcılarına, 24 saat esasına göre çalışan merkezin tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapılması talimatını verdi.

BABA-OĞUL DİYALOGU GÜLDÜRDÜ

Çalışanlarla toplu fotoğraf çektiren İmamoğlu, Yenikapı'dan metroya bindi. Metronun sürücü bölümüne geçen İmamoğlu, merkezi anonsla yolcuların bayramlarını kutladı. İmamoğlu'nun trende olduğunu anlayan yolcular, İBB Başkanı'yla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Babasıyla birlikte ayakta yolculuk yapan Semih, İmamoğlu'na, “Bana tutunabilirsin” şeklinde espri yaptı. Baba İmamoğlu'nun oğluna yanıtı ise, “Oooo! Kas mı? Kemik mi?” şeklinde oldu. Baba-oğul arasındaki bu diyalog, çevredekileri güldürdü. Haliç İstasyonu'nda trenden inen İmamoğlu, Haliç Metro Köprüsü üzerindeki seyir terasından tarihi yarımadayı gözlemledi. İmamoğlu, bölgeyle ilgili ilk elde yapılması gerekenleri, yardımcılarıyla paylaştı. İncelemelerin ardından yine metroya binen İmamoğlu, Şişhane'ye doğru yola çıktı. İmamoğlu, oldukça kalabalık olan trendeki vatandaşların da bayramlarını kutladı ve bol bol fotoğraf çektirdi. Semih de babasının vatandaşlarla fotoğraf çektirmesine yardımcı oldu. Şişhane İstasyonu'ndan Tünel'e çıkan İmamoğlu'nun etrafı vatandaşlarca kuşatıldı. Tünel sokaklarında bir süre dolaşan İmamoğlu, esnafın şikayetlerini dinledi.