İmamoğlu ve iftar sahibi arasında dikkat çeken diyalog!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde, Emine-Sadri Sarar çiftinin evinde açtı. İmamoğlu’na, 31 Mart seçimlerinde CHP Zeytinburnu Belediye başkanlığına aday olan Adil Emecan da eşlik etti. İmamoğlu’nu bir anda karşılarında gören mahalle sakinleri, kısa bir şaşkınlığın ardından seçilmiş İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek birbirleriyle yarıştı.

Yoğun ilgi altında Sarar Ailesi’nin dairesine çıkan İmamoğlu’nu evin Giresunlu annesi Emine, Üsküp göçmeni babası Sadri, oğulları Cihan ve Emirhan ile kızları Elif karşıladı. İmamoğlu, evin torunları Doruk (15 günlük), Tugay (3) ve Efe (4) ile tanıştı. Efe ve Tugay ile özel olarak ilgilenen İmamoğlu, Sarar Ailesi’yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

”HEP BERABER DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMELİYİZ”

Baba Sadri Sarar, İmamoğlu’na, ”Biz, CHP’ye oy vermiş insanlar değildik. Sizinle ve Adil başkanla oy vermeye başladık. Bunda sizin insanlara bakışınız ve pozitif yaklaşımınız etkili oldu” dedi. İmamoğlu, bu saptamayı, ”Bizim istediğimiz şey de bu” şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, evin büyük oğlu Cihan’ın, ”Seçimlerin yenilenmesi bir anlamda daha hayırlı olacak diye düşünüyorum. Gelecek için de sizi Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak görüyorum” sözlerine ise, ”Bir sandığın sıkıntıya uğratılması ülke için kötü. Bu itibarsızlığı tamir etmemiz lazım. Aksi taktirde, seçimi kaybeden, ‘Hadi bir daha yapalım’ der. Bizim baktığımız pencere o. Kendimizi iyi ifade etmişiz ki, vatandaşımızın bize bakışı olumlu oldu. Verilen şey, hep beraber demokrasi mücadelesi vermek olmalı. Önemli olan şehrin mağduriyeti. 6-7 aydır seçimle uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanı burada, bakanlar burada, milletvekilleri burada. Ülkenin başka başka sorunları var. Bunlarla uğraşmamız lazım” yanıtını verdi.

DAMAT İŞERİ: MAĞDURİYETİNİZİ GİDERMEK İÇİN BU KEZ OYUMUZ SİZE

Evin damadı Barış İşeri de bir önceki seçimde oyunu farklı bir yönde kullandıklarını belirterek, ”Ama bu kez, yaşadığınız mağduriyeti gidermek istiyoruz” dedi. Eşi Elif İşeri de çevrelerindeki birçok insanın da bu düşüncede olduğunu kaydederek, ”Kapıcımız Veysel Abi, asla CHP’ye oy vermeyen biridir. O bile, ‘Hakkı olana, hakkını teslim etmek gerekir’ diyerek oyunu size vereceğini söyledi” örneğini verdi. Evin küçük oğlu üniversite öğrencisi Emirhan Sarar ise, ”Okuldan arkadaşım, sizin iftara gittiğiniz evlere tabldot yemekler götürdüğünüzü iddia ediyor. Ben de ona, ‘Olur mu öyle şey ya’ diyordum. Bu sırada babam aradı, sizin bizim eve iftara geleceğinizi söyledi. O an çok heyecanlandım. Hala da çok heyecanlıyım. Siz geldikten sonra aradım, ‘Bizim tabldotlar geldi’ dedim. İnanmadı” sözleriyle yaşadığı ilginç anı İmamoğlu ile paylaştı. İmamoğlu da Emirhan’ın anısına, ”İlçe başkanlığı yaptığım dönemde, arkadaşlarıma dedim ki, ‘İftar çadırları kuracağımıza, evlere gidelim. Bu ziyaretlerde, ailenin maddi durumuna göre bazen biz de götürüyorduk iftarlıkları. Belediye başkanı olunca işi büyüttük. Çalışma arkadaşlarım evlere gitmeye başladı. Rakibim, ‘Ben, 60-70 evde iftar açamam’ diyor. Ben ne anlatıyorum, sen ne anlıyorsun. Güya dalga geçiyor. Allah bunlara akıl fikir versin” sözleriyle karşılık verdi.

MAHALLEDE İMAMOĞLU RÜZGARI

İmamoğlu, Sarar Ailesi ile toplu fotoğraf çektirdi. Sarar Ailesi’nin apartman komşuları da eve gelerek İmamoğlu ile ”selfie” yaptı. İmamoğlu’nun Sarar Ailesi’nin evinde iftar açtığını öğrenen mahalle komşuları da kapıda birikerek, seçilmiş İBB Başkanını beklemeye başladı. İmamoğlu’nun binadan çıkmasıyla birlikte yüzlerce mahalleli, ”Ekrem Başkan”, ”Büyük Başkan” ve ”Her şey çok güzel olacak” sloganlarını attı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında mahalleden ayrıldı.