İmamoğlu, yağmur sonrası inceleme yapıyor

İBB dün İmamoğlu’nun yıllık izinde olduğunu açıklamıştı. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul'daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz.” dedi. Dün yağmur sularının dolduğu Eminönü Yeraltı Çarşısında inceleme yapan İmamoğlu dükkanları zarar gören esnafa “Maddi manevi yanınızdayız. Hasarınızı tesbit edin. Bizim arkadaşlarımızda rapor hazırlayacak. O raporlar sonrasında maddi manevi sizlerin yanınızda olacağız.” dedi