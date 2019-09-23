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İmamoğlu: Yenikapı’da sergilenen araçların tümü iade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde yaptığı açıklamada AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'na toplayacaklarını söylemiş, seçimi kazandıktan sonrada bu sözünü yerine getirmişti. Katıldığı televizyon programında sergilenen araçların akıbetini açıklayan İmamoğlu, "Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

23:09 -
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İBB Başkanı İmamoğlu, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki programda Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek’in sorularını yanıtladı.

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Programda Yenikapı’da sergilenen İBB araçlarına değinen İmamoğlu, “Araç tasaruffunda yıllık 60 milyon tasarrufumuz var. Bunun 50 milyonu İBB’de yaptığımız işlemden dolayı. 5 yılda 300 milyon demek oluyor. Bu da 123 kreş demek oluyor. Yenikapı meselesine gelince ben bunu meydanlarda telaffuz ettim. Bunları orada sergiledik ve tümüyle bunları iade ettik. Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

AKP Habertürk istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Miting seçim yenikapı
Son güncelleme: 23:24 23.09.2019
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